TV namigi: Življenje ni romantična komedija, L. A. zaupno in Mama Rim

Petek, 24. marca

Življenje ni romantična komedija: TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Sexo facil, peluculas tristes. Špa., 2014. Režija: Alejo Flah. Igrajo: Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez, Marta Etura, Julieta Cardinali, Luis Luque. Rom. kom. 90 min.

Duhovita pripoved o razlikah med romantično komedijo in resničnim življenjem.

Fant sreča dekle v knjigarni, po prvem zmenku se zaljubita, in ko premagata prvo oviro, živita srečno do konca svojih dni. To je zgodba o Victorju in Marini, ki nista resnična, temveč sad (ne pretirano bujne) domišljije pisatelja Pabla, ki je za dober honorar privolil v pisanje scenarija za romantično komedijo. Pablo je v nasprotju s svojimi junaki brezvoljen moški srednjih let, ki se spoprijema z bolečim razpadanjem dolgoletne zveze s Claro.

L.A. zaupno: TV 1000 ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

L.A. Confidential. ZDA, 1997. Režija: Curtis Hanson. Igrajo: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger. Krim. 135 min.

L.A. zaupno. Foto TV 1000

Eden od najboljših filmov noir z vrhunsko igralsko zasedbo je leta 1998 (neupravičeno) dobil le dva oskarja, čeprav je bil nominiran v devetih kategorijah. To je bilo pač leto zmagoslavja Titanika.

Los Angeles v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Dudley Smith je vodja losangeleške policije, ki se zaveda korupcije med svojimi kolegi policisti. Ko se zgodi množični umor, ki je več kot očitno povezan z mafijo, se s svojimi kolegi loti preiskave. V njegovi ekipi izstopajo trije zelo različni detektivi – ambiciozni Ed, vročekrvni Bud in Jack, policist, ki nastopa v nekakšnih resničnostnih TV-šovih.

Mama Rim: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mamma Roma. Ita., 1962. Režija: Pier Paolo Pasolini. Igrajo: Anna Magnani, Ettore Garofolo, Franco Citti, Silvana Corsini. Drama. 110 min.

Mama Rim. Foto TVS

S filmom Mama Rim bodo na TVS začeli predvajati cikel Piera Paola Pasolinija, enega najbolj kontroverznih avtorjev v zgodovini evropskega filma. Pasolini je bil vrhunski intelektualec in radikalni kritik kapitalizma, znan tudi po tem, da je bil večkrat politično preganjan

Anna Magnani je Mama Rim, življenja polna ženska, ki se preživlja s prostitucijo. Nekega dne se odloči, da bo sinu Ettoreju omogočila spodobno meščansko življenje in oba izvlekla iz revščine. Preselita se v Rim, kjer mati sinu priskrbi novo službo in ga odganja od slabe družbe nepridipravov v industrijskem okolju. S spletko se znebi tudi Brune, domnevne lahkoživke, v katero se je zaljubil Ettore. Kljub velikemu trudu, ki ga vlaga v izboljšanje življenjskih razmer, se Ettore vedno znova vrne k slabim navadam. Ko izve, da se mama spet prostituira, dokončno popusti in konča v zaporu.

Pred filmom, ob 22.40 bo na sporedu oddaja Televizorka, v kateri se bo Ivana Novak pogovarjala s filozofom Stojanom Pelkom.