TV namigi: 100 let nogometa, Sledi v snegu in Našim vnukom

Sobota, 26. decembra

100 let krovne nogometne organizacije: TV SLO 2 ob 20.00



Sledi v snegu: TV SLO 1 ob 22.15

Našim vnukom: Poročilo iz zaprte Slovenije: Planet TV ob 19.30

Pred 100 leti, 24. aprila 1920, je bila v Ljubljani ustanovljena ljubljanska nogometna podzveza, nekakšna predhodnica današnje Nogometne zveze Slovenije. Skozi spomine 15 sogovornikov se bodo spomnili prelomnih trenutkov v slovenskem nogometu.Gledalci bodo med drugim lahko slišali zanimiva razmišljanja Srečka Katanca in Zlatka Zahoviča, pogovarjali so se s prvim možem evropskega nogometa Aleksandrom Čeferinom, pred kamero sta stopila tudi oba Oblaka, vedno iskrivi in zanimivi Brane ter samozavestni vodja nove generacije Jan. Iskreno in neposredno je odgovarjal Miran Pavlin, ozrli pa se bodo tudi tudi v prihodnost s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radetom Mijatovićem.Scenarist filmov Sicario in Za vsako ceno se je tokrat znašel v vlogi režiserja, ki nam daje uvid v problematična ameriška družbena vprašanja, posebej v staroselskih rezervatih, daleč od roke pravice.Cory Lambert je izkušen lovec, ki v indijanskem rezervatu Wind River lovi predvsem kojote in druge plenilce. V divjini naleti na zmrznjeno truplo mladoletnice, ki so jo posilili in ubili. Da bi čimprej našli storilca, v rezervat pošljejo mlado agentko FBI-ja Jane Banner. Ta ni seznanjena z grobim terenom in težkimi vremenskimi razmerami, zato za pomoč pri svojih preiskavah prosi Coryja in skupaj se podata na temačno pot ...Skafandri, povsod maske in razkužila. Zaprte šole, lokali in trgovine. Nočna omejitev gibanja in srhljivo prazne ulice. Hollywoodski film je čez noč postal naša nova realnost. To so časi, o katerih bomo govorili svojim vnukom.Ekipa Planet TV je dogajanje na vrhuncu drugega vala epidemije pogledala skozi oči reševalcev, gasilcev, zdravnikov, policistov in žal tudi pogrebnikov. Oddaja poudarja pomembnost nujnih služb in tega, da se vsi zavedamo svoje odgovornosti pri spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije.