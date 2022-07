TV namigi: New Deal in predsednik, ki je spremenil Ameriko

Ponedeljek, 25. julija

New Deal in predsednik, ki je spremenil Ameriko

New Deal, l'audace d'un homme. Fr., 2021. Režija: Julia Bracher. Dok. odd. 60 min.

V 30. letih prejšnjega stoletja je velika gospodarska kriza močno načela ZDA in Američane. Da bi zajezil uničujočo bedo in ljudem povrnil upanje, je ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt sprejel akcijski načrt.

Dokumentarna oddaja razkriva ozadja, neusmiljene nasprotnike, neuspehe, a tudi zmage New Deala, znamenitega programa gospodarskega in družbenega okrevanja, ki se je osredotočal predvsem na pokmoč brezposlenim in revnim, vnovični zagon gospodarstva in reformo finančnega sistema.

Starodavno nebo: Bogovi in pošasti: TV SLO 2 ob 21.35

Ancient Skies. Kopr., 2019. 1/3. Režija: Adam Luria. Dok. serija. 55 min.

Starodavno nebo: Bogovi in pošasti Foto Tv Slo

Serija s pomočjo animacij pojasnjuje človekovo obsedenost z vesoljem in razkriva, kako se je njegovo razumevanje spreminjalo skozi čas, vse do sodobnega raziskovanja kozmosa na temeljih znanosti, ki je pripeljalo celo do prvega posnetka črne luknje.

V prvem delu odkrivamo, zakaj se je človek sploh začel ozirati v nebo. Z njim si je pomagal pri navigaciji in merjenju časa ter verjel, da je vesolje bivališče nadnaravnih bitij. Preučevanje neba je naposled sprožilo revolucijo, s katero se je rodila sodobna znanost.

Ogenj z neba: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Skyfire. Kit., 2019. Režija: Simon West. Igrajo: Bee Rogers, Alice Rietveld, Xueqi Wang, Hannah Quinlivan, Lingchen Ji. Akc. film. 110 min.

Ogenj z neba Foto Pro Plus

Apokaliptična zgodba se dogaja na otoku Tianhuo, ki velja za priljubljeno turistično destinacijo, ob obisku katere marsikdo pozabi, da dejansko leži v zloglasnem ognjenem obroču in nevarnem vulkanskem pasu. Geolog Wentao Li se ni nameraval vrniti na otok, potem ko je po izbruhu vulkana tragično umrla njegova žena.

Toda 20 let pozneje njegova hči Meng nadaljuje njegovo raziskovalno delo in Wentao jo obišče, saj ga skrbi za njeno varnost. Dekle razvije odličen sistem za napovedovanje izbruhov vulkana, ki bi lahko rešil nešteto življenj. A požrešni poslovnež Jack Harris je kljub Menginim opozorilom otok spremenil v zabaviščni park.