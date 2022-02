TV namigi: Ah, ta leta!, Črni KKKlanovec in Monty Python

Petek, 25. februarja

Ah, ta leta!: TV SLO 1 ob 17.25

Slo., 2022. Vodi: Helena Pirc. Vseživljenjsko učenje, oddaja za starejše. 25 min.

V novi petkovi oddaji se bodo srečavali z ljudmi, ki s svojo ustvarjalnostjo, vitalnostjo ali pogumom, s katerim se spoprijemajo z izzivi zrelih let, navdihujejo in ki ob omembi let, ki so si jih že nabrali, le zamahnejo z roko - Ah, ta leta!

V prvi oddaji bodo gostili dr. Ano Krajnc, pionirko vseživljenjskega izobraževanja in njegovo gorečo zagovornico, ki nas bo spomnila, da konec aktivne delovne dobe ne pomeni konca naše radovednosti, vedoželjnosti in postavljanja novih ciljev. Hitro razvijajoča se družba danes namreč od vseh nas zahteva hitro in pravilno odločanje, zanj pa potrebujemo znanje.

Črni KKKlanovec: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

BlacKkKlansman. 2018. Režija: Spike Lee. Igrajo: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, Topher Grace. Bio. film. 135 min.

Film, posnet po skoraj neverjetni resnični zgodbi, je delo kultnega režiserja Spika Leeja, enega aktivistov za pravice Afroameričanov. Leta 2018 je film prejel veliko nagrado žirije v Cannesu, naslednje leto je ekipa domov odnesla oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Zgodba se dogaja v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se Ron kot prvi afroameriški detektiv pridruži policijskim vrstam na policijski postaji v mestu Colorado Springs. Poln zagona, volje in želje po priznanju se pogumno odpravi na nevarno misijo – vtihotapi se v takrat že prepovedano rasistično združbo Ku Klux Klan.

Monty Python: Smisel življenja: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Monty Python's Meaning of Life. 1983. Režija: Iain Johnstone. Igrajo: John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam. Kom. 110 min.

Monty Python: Smisel življenja Foto Tv Slo

Filmska klasika, polna britanskega humorja skupine Monty Python, naniza vrsto skečev iz vseh obdobij človeškega življenja, od rojstva do smrti. »In zdaj nekaj čisto drugačnega!« Tako so se začeli skeči kultnih, legendarnih, nepozabnih angleških komikov, ki jih poznamo pod imenom Leteči cirkus Monty Pythona.

Tokrat skuša ekipa razrešiti najpomembnejše vprašanje vseh časov: Kaj je smisel življenja?