TV namigi: Aloha, Zohan je zakon in Fahim

Aloha: TV SLO 2 ob 20.05

Aloha. ZDA, 2015. Režija: Cameron Crowe. Igrajo: Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams, Bill Murray, John Krasinski. Kom. 110 min.

Brian Gilcrest, uspešen vojak, pravzaprav znanstvenik in vojni pilot, se vrne na Havaje, mesto svojih največjih vojaških dosežkov in kraj, kjer prebiva njegova dolgoletna ljubezen Tracy. Ob Tracy naj bi Brian zaživel novo življenje.

Vendar se zgodi, da se zaljubi v svojega »psa čuvaja«, sovojakinjo, tudi vojaško pilotko, ki so mu jo na Havajih dodelili kot spremljevalko in pomočnico pri uresničitvi ekscentričnega projekta pod okriljem milijarderja Carsona Welcha …

Zohan je zakon: Kanal A ob 20.00

You Don't Mess with the Zohan. ZDA, 2008. Režija: Dennis Dugan. Igrajo: Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chriqui, Nick Swardson, Lainie Kazan. Kom. 135 min.

Zohan je izraelski James Bond. Ker ima stalnega nasilja vrh glave, uprizori lastno smrt in se pod krinko preseli v New York, da bi uresničil svoje sanje ter postal frizer.

Čeprav nima izkušenj na tem področju, njegove dodatne vroče usluge prepričajo marsikatero damo. Zohan med ženskami postane nadvse priljubljen in začne zelo uživa v novem življenju. Celo zaljubi se, vendar preteklosti ne more ubežati.

Za ljubitelje Adama Sandlerja.

Fahim: TV SLO 1 ob 15.05

Fahim. Fr., 2019. Režija: Pierre-François Martin-Laval. Igrajo: Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Mizanur Rahaman, Isabelle Nanty. Bio. film. 115 min.

Zgodba o Fahimu Mohammadu, svetovnem mladinskem šahovskem prvaku, rojenem leta 2000 v Bangladešu.

Bangladeš v novem tisočletju postane nemirna dežela, ki jo pretresajo katastrofalne poplave in družbeni nemiri. Zato Fahim z očetom zapusti Bangladeš in odide v Francijo. Tam obetavnega mladeniča predstavijo šahovskemu mojstru.