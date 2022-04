TV namigi: Bilo je nekoč v Nemčiji, Hampstead, Mesto slovesa

Petek, 29. aprila

Bilo je nekoč v Nemčiji: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Es war einmal in Deutschland. Nem., 2017. Režija: Sam Garbarski. Igrajo: Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Tim Seyfi, Mark Ivanir, Anatole Taubman. Kom./drama. 110 min.

Topel, na trenutke zabaven film se grozot holokavsta in povojnega kaosa v Nemčiji loteva s perspektive preživelih in izhaja iz dejstva, da je 4000 Judov tudi po vojni ostalo v domovini, čeprav niti svojim potomcem niso znali pojasniti, zakaj so se tako odločili.

Frankfurt, leta 1946. Judovski trgovec David, edini preživeli član nekdaj vplivne rodbine, se skupaj s številnimi preživelimi trudi na noge postaviti nov posel. Po opustošeni državi bodo od vrat do vrat ponujali rjuhe in brisače iz Pariza. Pri tem poskušajo z vrsto preverjenih zvijač vstopiti v domove nezaupljivih Nemcev ...

Hampstead: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

VB., 2017. Režija: Joel Hopkins. Igrajo: Diane Keaton, Hugh Skinner, Brendan Gleeson, James Norton, Lesley Manville. Kom. 125 min.

Hampstead Foto Pro Plus

Vdova Emily, po rodu Američanka, se po moževi smrti sama znajde v manjši skupnosti na angleškem podeželju, kjer ne ve, kaj početi s svojim življenjem. Nato spozna nenavadnega in dokaj zoprnega soseda, ki se razglaša za naturalista, kar pomeni, da živi v sozvočju z naravo.

Donald se ne želi vključiti v družbo, nima zaposlitve, preživlja se s samooskrbo, hiše, ki jo sicer ima, pa ne želi prodati gradbenemu mogotcu, ki hoče na njegovi posesti zgraditi dobičkonosno institucijo. Sčasoma Emily in Donald premagata osebne razlike, postaneta prijatelja in se kmalu tudi zaljubita.

Mesto slovesa: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

La jetée. Fr., 1962. Režija: Chris Marker. Igrajo: Étienne Becker, Jean Négroni, Hélène Chatelain, Davos Hanich, Jacques Ledoux. ZF film. 35 min.

Mesto slovesa Foto Tv Slo

Ta udarni kratki film francoskega avantgardista že od svojega nastanka buri domišljijo s svojo srhljivo postapokaliptično scenografijo, nenavadno obliko (sestavljen je iz fotografij), pripovednim blodnjakom in pretresljivo ljubezensko zgodbo.

Nekega moškega preganja spominska podoba iz otroštva, ko je videl neznanca umreti na letališki ploščadi. Nesreči je bila priča tudi mlada ženska, ki jo je prizor prizadel. Moški zdaj živi v opustošenem svetu po III. svetovni vojni ...