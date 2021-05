TV namigi: Bilo je nekoč v Nemčiji, Vsiljivci in Rdeči krog

Petek, 14. maja

Bilo je nekoč v Nemčiji: TV SLO 2 ob 20.55





Vsiljivci: Planet TV ob 22.35

Rdeči krog: TV SLO 1 ob 23.10

Topel, na trenutke zabaven film se grozot holokavsta in povojnega kaosa v Nemčiji loteva s perspektive preživelcev in izhaja iz dejstva, da je 4000 Judov tudi po vojni ostalo v domovini, čeprav niti svojim potomcem niso znali pojasniti, zakaj so se tako odločili.Frankfurt, leta 1946. Judovski trgovec David, edini preživeli član nekdaj vplivne rodbine, se skupaj s številnimi preživelci trudi na noge postaviti nov posel. Po opustošeni državi bodo od vrat do vrat ponujali rjuhe in brisače iz Pariza. Pri tem poskušajo z vrsto preverjenih zvijač vstopiti v domove nezaupljivih Nemcev ...V Madridu malega Juana vsako noč napade bitje brez obraza in mama ne ve, kako mu pomagati, zato se obrne na mladega duhovnika. Medtem v Londonu 11-letna Mia prestrašeno pove očetu, da nanjo nekaj preži v kotu njene sobe. Oče nastavi kamere, ki pa ne pokažejo nič. A nekoč se z duhom sreča tudi sam.Atmosfersko zelo bogat film, ki pa bi mu manjka malo bolj poglobljen zaplet in tudi nekaj mainstreamovske privlačnosti. Če pustimo ob strani fantoma brez obraza, gre v resnici za družinsko dramo, ki se sprašuje o starševski odgovornosti.Vogel je gangster, ki ga je na vlaku spremljal nadzornik Mattei, a Vogel je ponoči ustavil vlak in izginil sredi podeželja. V gozdu je naletel na Coreyja, ki je po petih letih zapora pravkar prišel na prostost. Sprva nezaupljiva drug do drugega, se Corey in Vogel odločita sodelovati. Spajdašita se z nekdanjim detektivom Jansenom in skupina pretkanih kriminalcev začne načrtovati popolni rop.Kriminalka francoskega mojstra suspenza, s cvetoberom zvezd evropskega filma 60. let.