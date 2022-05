TV namigi: Bitka za Kijev, Hanekejeva koda, Mladi in čudežni

Nedelja, 22. maja

Bitka za Kijev: TV SLO 1 21.00

Slo., 2022. Avtor: Valentin Areh. Dok. odd. 60 min.

Vojni dopisnik Valentin Areh je bil v času silovitih spopadov v okolici Kijeva na prvih bojnih črtah. Kot priča krute vojne v Ukrajini – ruska invazija na sosednjo Ukrajino sicer traja že več kot 80 dni – je na lastne oči videl trpljenju civilistov, ki so ujeti v začarani krog smrti.

Kako je potekala bitka za Kijev, kako so razmišljali ruski in ukrajinski vojaki in kakšno gorje so doživljali civilisti pod točo raket in topniških izstrelkov, bo predstavil v posebni oddaji z naslovom Bitka za Kijev.

Hanekejeva koda: TV SLO 1 ob 22.25

Michael Haneke, Cineaste of Our Times. Fr., 2022. Režija: Marie-Ève de Grave. Dok. film. 60 min.

Hanekejeva koda Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja je intimen portret enega izmed vélikih filmskih ustvarjalcev našega časa. Režiser Michael Haneke, čigar film Ljubezen je med drugim osvojil oskarja za najboljši tuji film, v svojih delih preizprašuje družbo, njeno delovanje, izrisuje resničnost in zasleduje resnico ali resnice …

Dokumentarec zaznamujejo številni filmski izseki ter intervjuji, tudi z Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Rubenom Östlundom.

Mladi in čudežni T. S. Spivet: TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Young and Prodigious T.S. Spivet. Fr./Kan., 2013. Režija: Jean-Pierre Jeunet. Igrajo: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Judy Davis, Callum Keith Rennie, Niamh Wilson. Druž. film. 115 min.

Mladi in čudežni T.S. Spivet Foto Tv Slo

Mali T. S. Spivet živi na osamelem ranču v Montani s starši, sestro in bratom. Deček, ki se strastno ukvarja z znanostjo, je izumil perpetuum mobile, s katerim si prisluži prestižno nagrado muzeja Smithsonian v Washingtonu. Družini pusti sporočilo in sam odpotuje na podelitev nagrad.

Toda ugledni znanstveniki ne vedo, da je zmagovalec star le deset let in da v sebi nosi težko skrivnost.