TV namigi: Božja milost, Wilson in Nevidni človek

Petek, 22. oktobra

Božja milost: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Grâce à Dieu. Fr./Belg., 2018. Režija: François Ozon. Igrajo: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Éric Caravaca, François Marthouret. Drama. 140 min.

Alexandre je iskreno veren mož, ki z ženo in otroki živi v Lyonu. Nekega dne po naključju izve, da duhovnik, ki ga je v otroštvu zlorabljal, še vedno dela z otroki. Odloči se, da bo ukrepal ter pretrgal tišino, ki obkroža zločine. Kmalu se mu pridružita še dve žrtvi, vročekrvni François in globoko travmatizirani Emmanuel. A iz boja ne bo nihče izšel nepoškodovan.

Po resničnem sodnem primeru posneta drama sledi trem moškim, ki združijo moči, da bi razkrinkali cerkveno svetohlinstvo in se osvobodili bremena dolgo zamolčane resnice. Velika nagrada žirije na Berlinalu leta 2019.

Wilson: Planet TV ob 22.30

Vikendova ocena: 3 (od 5)

ZDA, 2017. Režija: Craig Johnson. Igrajo: Woody Harrelson, Sandy Oian-Thomas, Shaun Brown, James Robert Miller, Brett Gelman. Kom. 110 min.

Wilson Foto Planet Tv

Po istoimenskem stripovskem romanu ameriškega avtorja Daniela Clowesa legendarni Woody Harrelson upodobi njegovega osrednjega junaka Wilsona.

Wilson je osamljen, nevrotičen in divje iskren ljudomrznež srednjih let. Po naključju naleti na nekdanjo ženo (Laura Dern) ter pri tem ugotovi, da mu ta ni nikoli povedala za njuno hčer, ki je zdaj uporniška in neodgovorna najstnica (Isabella Amara). Novopečeni oče se takoj loti naloge, da bi se zbližal s hčerjo in nadoknadil izgubljeni čas, to pa prinese kopico nerodnih doživetij.

Nevidni človek: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Invisible Man. ZDA, 1933. Režija: James Whale. Igrajo: Claude Rains, Gloria Stuart, William Harrigan, Henry Travers. ZF film. 75 min.

Nevidni človek Foto Tv Slo

Znanstvenik Jack Griffin je imel v laboratoriju dr. Cranleyja vedno proste roke pri izvajanju eksperimentov. Njegovo nenadno izginotje pa dr. Cranleyju in njegovi hčeri Flori povzroči skrbi. zkaže se, da je Griffin odkril način, kako postati neviden, ob tem pa utrpel hud stranski učinek, saj je zblaznel. Cranley je pripravljen storiti vse, da bi izničil posledice eksperimenta.

Filmska klasika, ki še danes naredi vtis z napetostjo, smislom za humor in celo posebnimi učinki.