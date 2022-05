TV namigi: Brooklyn, Res sprejeti? in 2Cellos

Sreda, 18. maja

Brooklyn: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Brooklyn. VB., 2015. Režija: John Crowley. Igrajo: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent. Rom. drama. 115 min.

Leta 1952 mlada Ellis na sestrino pobudo zapusti rodno Irsko in odide iskat boljšo prihodnost onstran Atlantika. Po težavni vožnji se v ZDA nastani v internatu in dobi službo v veleblagovnici. Na plesu spozna zapeljivega Italijana Tonyja, toda ko se med njima začnejo kresati iskre, Ellis od doma prejme tragično vest. Razpeta med novim življenjem in obveznostjo do družine skuša Ellis ugotoviti, kje je njen resnični dom.

Razkošna zgodovinska drama, ki uspešno zaigra na čustvene strune in se ponaša z odličnimi igralskimi predstavami, spominja na prvovrstne klasike s temami, kot so domovina, žrtev in ljubezen.

Res sprejeti?: Nevsakdanji načini bivanja: TV SLO 1 ob 17.20

Slo. 2022. Dok. odd. 30 min.

Res sprejeti?: Nevsakdanji načini bivanja Foto Tv Slo

Je preprosto življenje danes res luksuz, obilje pa breme? V čem se meri vrednost bogastva človekovega življenja? Sogovorniki so odgovore našli in v skladu z njimi tudi živijo.

Bor je nevsakdanji fant, ki nekaj sto metrov nad levim bregom Idrijce v Stopniku živi v stari, počitniški prikolici brez elektrike in brez tekoče vode. Nara Petrovič, ki živi v istrski vasici, je velik zagovornik sonaravne pridelave hrane in je skoraj povsem samooskrben. Nejc Martinčič in Sara Vozlič sta začutila, da morata v svoje življenje spustiti več svobode: namesto v skupno stanovanje sta se preselila v – predelan kombi.

2Cellos: Luka Šulić in Stjepan Hauser: TV SLO 2 ob 21.50

Slo., 2017. Avtorica: Danica Dolinar. Dok. film. 50 min.

2Cellos: Luka Šulić in Stjepan Hauser Foto Tv Slo

Uspešna violončelista, Slovenec Luka Šulić in Hrvat Stjepan Hauser, sta ob nastopu z Eltonom Johnom v Stožicah v Ljubljani Danici Dolinar povedala, kaj doživljata ob tako vratolomnem uspehu, kako je triminutni video na youtubu, ki je dosegal rekordno število ogledov, njuni življenji obrnil na glavo, kako živita dve karieri – v svetu klasične glasbene umetnosti in svetu pop in rockovske glasbe ter kako ustvarjata priredbe.

Pogovor se prepleta z njunimi vrhunskimi izvedbami tako klasične kot pop in rockovske glasbe.