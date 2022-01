TV namigi: Ciganska kraljica, Pop in klasika in Morilci očeta

Sreda, 12. januarja

Ciganska kraljica: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Gipsy Queen. Nem./Avstrija, 2019. Režija: Hüseyin Tabak. Igrajo: Alina Ioana Serban, Tobias Moretti, Irina Kurbanova, Catrin Striebeck, Sarah Carcamo Vallejos. Drama. 110 min.

Ali je romsko dekle, mati dveh otrok, šoloobvezne punčke in majhnega fantka. V romskem taboru se spre z očetom, zato mora stran. Težko pride do stanovanja, ker je družba polna predsodkov do Romov. Spoprijatelji se z avstrijsko Nemko in nato skupaj poiščeta stanovanje.

Vse bi se uredilo, če njene mladoletne hčerke ne bi izzivali sošolci, ona pa nato stori usodno napako. Po tem Ali odvzamejo otroka in ju predajo tuji družini v rejo. Ali je pretresena, vendar ne izgubi poguma. Poveže se z lastnikom boksarsko-hazardnega kluba in začne boksati za denar ...

Ko pop sreča klasiko: TV SLO 2 ob 20.10

Slo., 2010. Režija: Aleš Žemlja. Dok. odd. 55 min.

Klasična glasba je bila pop svojega časa, klasični glasbeniki pa pop zvezde. Ob koncertih Franza Liszta in Nicole Paganinija je občinstvo padalo v trans.

V oddaji z moderatorjem Juretom Godlerjem na zabaven način spoznavamo prisotnost in vlogo klasične glasbe v današnjem času, obenem pa se sprehodimo tudi skozi zgodovino glasbe. O svojih občutkih o klasični glasbi v oddaji na sproščen način spregovorijo današnji slovenski popzvezdniki, ki so svojo glasbeno pot začeli prav v klasični glasbi: Jan Plestenjak, Neisha, Omar Naber, Brigita Šuler, Raay, Matjaž Vlašič, Boštjan Gombač in Matjaž Robavs (Eroika).

Morilci mojega očeta: POP TV ob 22.35

Ubice mog oca. Srb., 2017. 2. sezona. 1/12. Režija: Miroslav Lekić. Igrajo: Vuk Kostić, Marko Janketić, Nina Janković, Miodrag Radonjić, Nataša Ninković. TV-serija. 60 min.

Druga sezona serije raziskuje ozadje sveta estrade in nogometa.

Mladi policijski inšpektor Aleksandar Jakovljević je bil na kraju umora enega najbolj priljubljenih srbskih pevcev, Luneta. Pri tem je bila hudo ranjena Aleksandrova punca Jelena. Ugotoviti mora, kdo je bil dejansko tarča napada ter kdo sta naročnik in storilec. Aleksandar se bo znašel v nevarnosti, saj ga poleg ostalega še vedno najbolj muči vprašanje, kdo je ubil njegovega očeta.