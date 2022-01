TV namigi: Dan nič, Ustanovitelj in S ščepcem soli

Torek, 18. januarja

Dan nič: TV SLO 1 ob 21.10

Day Zero. VB, 2021. Režija: Virginia Quinn. Dok. odd. 50 min.

Zemlja je edini znani planet v vesolju z vodo na površju. Voda je omogočila nastanek življenja in civilizacije. A človeštvo zaloge pitne vode izčrpava in pomanjkanje vode že zdaj pesti štiri od desetih ljudi na planetu. V prihodnosti utegne to doleteti številne od nas. Marsikje se je odštevanje že začelo.

Dan nič iz naslova je namreč besedna zveza, ki so jo uporabili leta 2017, ko so se s hudim pomanjkanjem vode začeli ukvarjati v Cape Townu v Južni Afriki. Dan nič so poimenovali dan, ko bi raven vode v glavnih tamkajšnjih jezovih padel pod 13,5 odstotka in bi morali začeti ljudem odmerjati porabo vode. Od tedaj se stvari niso dosti izboljšale ...

Ustanovitelj: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Founder. ZDA, 2016. Režija: John Lee Hancock. Igrajo: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini, B.J. Novak. Bio. film. 120 min.

Zgodba spremlja Raya Kroca. Ta se poveže z bratoma Richardom in Mauriceom McDonaldom, da bi ustanovili okrepčevalnico, ki kmalu postane začetnica enega največjih gostinskih poslov na svetu. Okrepčevalnico spremenijo v obrat hitre prehrane in kmalu preraste v mednarodno verigo, ki jo danes vsak dan obišče 68 milijonov ljudi po vsem svetu.

Keatonova predstava je odlična, celoten film pa inteligentno in pronicljivo prikaže vzpon enega najbolj vplivnih ameriških poslovnežev in rojstvo ene največjih industrij na svetu.

S ščepcem soli: TV SLO 2 ob 20.00

Pass the Salt. Kan., 2020. Režija: Michael McNamara. Dok. odd. 55 min.

V dokumentarni oddaji znanstveniki, kuharski mojstri, tudi solinarji z raziskovanjem in okušanjem podirajo mite in potrjujejo resnice o koristnosti in pasteh uporabe natrijevega klorida ali namizne soli.

Kakšna so nova spoznanja o belih kristalih, s katerimi si že od nekdaj izboljšujemo okus hrane? Mnogi bi mislili, da o nečem tako preprostem, kot je sol, ki jo uporabljamo vsak dan, vemo že vse. A izkazalo se je, da solnice skrivajo veliko skrivnosti in da sodba o tem, ali so mali beli kristali nekaj dobrega ali škodljivega, ni tako preprosta.