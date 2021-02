TV namigi: Debelost, Henrikova svoboda in Enota za zločine

Torek, 9. februarja

Debelost povzroča bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, mišično-skeletne težave, nekatera rakava obolenja, neplodnost, lahko je vzrok za prezgodnjo smrt. Presežne vrednosti sladkorja, ki ga precej zaužijemo s predelano hrano, v telesu povzročajo neravnovesje, tudi hormonalno. Dobički, ki jih kujejo velike korporacije z uspešno prodajo predelane sladke in slane hrane, pa so gorivo za svetovno pandemijo debelosti. Precej težje je namreč tako učinkovito promovirati polnovredno, nepredelano hrano.Dokumentarna oddaja predstavi tudi, kako se s pandemijo debelosti spopadajo na politični, znanstveni, gospodarski in socialni ravni v ZDA, Mehiki, Čilu in Nemčiji.Hinko Smrekar je bil iskriv slikar, grafik in karikaturist, sopotnik velikanov slovenske literature in likovne umetnosti med obema vojnama. Italijanski okupatorji so leta 1942 Hinka Henrika Smrekarja odpeljali na strelišče z avtomobilom, ki so ga imenovali »zeleni henrik«. Svoboda je bila osnovni temelj njegovega življenja in ustvarjanja, kot je sam zapisal, se ni dal »niti od pendrekov in bajonetov prisiliti, da ne bi gledal in mislil z lastno glavo«.V dokumentarno-igranem filmu umetnika upodablja igralec Marko Plantan, poleg njegovih najbolj znanih del, ciklusov Zrcalo sveta in Sedem naglavnih grehov, Maškarade slovenskih likovnih umetnikov in Slovenskih literatov ali karikatur njegovih sodobnikov in risb s fantastično tematiko ...David Schwimmer se vrača s svojo prvo glavno vlogo od serije Prijatelji. Serija nas popelje v skrivne hodnike britanskega štaba za vohune, kjer se ekipa analitikov, koderjev in hekerjev bori proti smrtonosnim kibernetičnim teroristom.Jerry je agent ameriške NSA, ki ga pošljejo, da bi ekipi pomagal, a hitro začne kršiti protokole, živcirati nove sodelavce in po svoje spreminjati angleško-ameriške odnose.