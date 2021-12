TV namigi: Dobrodelni Miklavžev koncert, Trojna 9 in Misijon

Petek, 3. decembra

29. Dobrodelni Miklavžev koncert: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2021. Voditelja: Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza. Konc. 110 min.

Dobrodelni Miklavžev koncert, tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary kluba Ljubljana in Rotary Districta 1912 Slovenija, bo zbirala sredstva za slovenske osnovnošolce, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.

Na koncertu bodo o nastopili Iztok Mlakar, Oto Pestner, Anja Bukovec, Teja Leskovšek, Gregor Ravnik, Nina Pušlar, Ana Soklič, Nina Strnad, Nika Gorič, Jože Vidic, Saša Lešnjek, Alex Volasko, Aleksandra Čermelj, Simfonični orkester RTV Slovenija, Big band RTV Slovenija, Otroški pevski zbor RTV Slovenija, plesalca Tisa Kolenc in Enej Poljanec, Marko Hatlak & FUNtango, Marcos Fink, Željka Predojević ...

Trojna 9: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Triple 9. ZDA, 2016. Režija: John Hillcoat. Igrajo: Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Aaron Paul. Akc. film. 140 min.

Trojna 9 Foto Pro Plus

Skupino pripadnikov tolpe in pokvarjenih varuhov zakona izsiljuje ruska mafija, da bi izpeljali zelo tvegani rop. Pokvarjeni policisti se zato odločijo za načrt, da uporabijo policijsko kodo 999, ki označuje ranjenega ali ubitega policista. Njihovi nameni se izjalovijo, ko se nič hudega sluteči novinec, ki so mu nastavili past, izogne napadu. Tako se začne vratolomni akcijski pekel nepričakovanih zasukov, dvojnih prevar, pohlepa in maščevanja.

Prava žanrska zabava, ki ji sicer ne manjka lukenj v scenariju, a z dovolj dobro igralsko zasedbo, da jih gledalec lahko prezre.

Misijon: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Mission. VB/Fra., 1986. Režija: Roland Joffé. Igrajo: Jeremy Irons, Robert De Niro, Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi. Drama. 130 min.

Misijon Foto Tv Slo

Film, ki je zasnovan po resničnih dogodkih, je leta 1987 prejel zlato palmo in bil nominiran za sedem oskarjev.

Južna Amerika v 18. stoletju. Kolonialni velesili Španija in Portugalska si želita prisvojiti ozemlja bogatih rudnih nahajališč Južne Amerike. Duhovnik Gabriel ustanovi misijon, namenjen Indijancem, in upa, da jim bo približal krščanstvo. Indijanci so ogroženi zaradi pohlepa in tudi umikanje v neprehodne gozdove in visokogorje jim ne pomaga veliko ...