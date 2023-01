TV namigi: Dr. Smrt in The Last of Us

Ponedeljek, 16. januarja

Dr. Smrt (Premiera): Fox ob 22.00

Dr. Death. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/8. Režija: Maggie Kiley. Igrajo: Joshua Jackson, Christian Slater, Alec Baldwin, Grace Gummer, Kelsey Grammer, Madsie Flynn, Linda Marie Larson. Nad. 60 min.

Serijo je navdihnil priljubljeni podcast in grozljiva resnična zgodba o dr. Christopherju Duntschu, mladem in karizmatičnem zdravniku, ki je bil zelo priljubljen v teksaški medicinski skupnosti. Po uspešni ustanovitvi cvetoče nevrokirurške prakse, se vse nenadoma spremeni, ko pacienti, ki vstopijo v operacijsko sobo dr. Duntscha (Joshua Jackson) na zapletene, a rutinske, operacije hrbtenice, ostanejo trajno invalidni ali celo umrejo. Medtem ko je njegovih žrtev vse več, se dva zdravnika in tožilka iz Dallasa odločijo, da ga bodo ustavili.

The Last of Us (Premiera): HBO ob 20.00

The Last of Us. Kan./ZDA, 2023. 1/9. Režija: Craig Mazin. Igrajo: Bella Ramsey, Pedro Pascal, Ashley Johnson, Melanie Lynskey, Anna Torv. Akc. nad. 85 min.

The Last of Us. Foto HBO

Zgodba postapokaliptične serije, ki temelji na istoimenski videoigri iz leta 2013, se odvija dvajset let po uničenju sodobne civilizacije. Prekaljenega Joela (Pedro Pascal), enega od preživelih, najamejo, da bi štirinajstletno Ellie (Bella Ramsey) pretihotapil iz zatiralskega območja karantene. Kar se začne kot neobvezujoča zadolžitev, se kmalu sprevrže v surovo, srce parajoče potovanje, saj morata prečkati vso državo in za preživetje sta odvisna drug od drugega ... Ena največjih kanadskih produkcij in prva HBO-jeva serija, ki temelji na videoigri.