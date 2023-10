TV namigi: Drive My Car, Po poroki in Pasja sreča

Sobota, 14. oktobra

Drive My Car: TV SLO 1 ob 23.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Doraibu mai kâ. Jap., 2021. Režija: Ryûsuke Hamaguchi. Igrajo: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada, Park Yu-rim. Drama. 180 min.

Jusuke Kafuku, gledališki igralec in režiser, ki po dveh letih še ni prebolel izgube ljubljene žene, sprejme režijo Strička Vanje na gledališkem festivalu v Hirošimi. Tam spozna Misaki, zadržano mladenko, ki mu jo dodelijo za voznico. Med dolgimi vožnjami se med osamljenima tujcema splete zaupna vez in počasi najdeta pogum, da se soočita vsak s svojo preteklostjo.

Triurna drama, ki niti za trenutek ne postane dolgočasna, je prejela nagrado za najboljši scenarij v Cannesu leta 2021 in oskarja za najboljši tujejezični film leta 2022.

Po poroki: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

After the Wedding. VB., 2019. Režija: Bart Freundlich. Igrajo: Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup, Abby Quinn, Alex Esola. Drama. 115 min.

Po poroki Foto Tv Slo

Isabel je soustanoviteljica sirotišnice v Kalkuti, ki je na robu bankrota. Odpotuje v New York na sestanek z morebitno donatorko, milijonarko Thereso. Njun sestanek se odvije dan pred poroko Theresine hčerke Grace. Nenadno vabilo na obred povzroči splet dogodkov, zaradi katerih preteklost trči v sedanjost. Kar se sprva zdi kot prijateljska gesta, se spremeni v nepovraten niz presenečenj, razkritij, mladostnih zablod in čustvenega izsiljevanja. Theresin mož Oscar je namreč Isabelin srednješolski ljubimec in Grace ni njena biološka hčerka.

Pasja sreča: Planet TV ob 16.25

Slo., 2023. Vodi: Tanja Kocman. Zab. odd. 35 min.

Pasja sreča Foto Sandra Ezgeta

Pasja sreča je oddaja, v kateri bodo gledalci spoznali pogum štirinožnih junakov in njihovo povezanost s svojimi posvojitelji. Se sprašujete ali je pasja sreča večja za kužka, ki ga je posvojil človek ali je človek s kužkom dobil svojo pasjo srečo? Odgovor boste spoznali v seriji oddaj o srečno posvojenih kužkih. Ob sobotah na Planetu.

Voditeljica nove razvedrilne oddaje Pasja sreča je Tanja Kocman. V prvi oddaji Pasja sreča bomo spoznali tudi njenega Čarlija. Med drugim se bosta v oddajah pojavila tudi oblikovalka Urša Drofenik ter pevec Tim Kores - Kori, ki bosta delila zgodbe svojih ljubljenčkov.