TV namigi: Druga zgodba, Marianna von Martines, Naravni parki

Sreda, 6. aprila

Druga zgodba: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Other Story. Izr., 2018. Režija: Patrick Highsmith. Igrajo: Sasson Gabai, Joy Rieger, Yuval Segal, Maya Dagan, Nathan Goshen. Drama. 115 min.

Dve prevratniški mladi ženski se, vsaka iz drugačnih razlogov, znajdeta v primežu zaskrbljenih staršev oziroma psihologov.

Anat se zaljubil v pesnika in narkomana Šaharja. Skupaj se pogrezneta v hedonizem sekularnega sveta, dokler se jima to ne upre in poiščeta pomiritev v veri. Povsem nasprotno se zgodil Sari, mladi poročeni ženski s sinom Izzyjem, ki je odraščala v obsesivnem religioznem okolju in zdaj želi streti vse spone. Poveže se z radikalnim ženskim gibanjem, ki povzdiguje žensko svobodo. Pri tem vozi s seboj Izzyja, kljub nasprotovanju njegovega očeta Ramija ...

Marianna von Martines, pozabljena skladateljica: TV SLO 2 ob 20.00

The Forgotten Composer - Marianna von Martines. Avstrija, 2021. Režija: Barbara Weissenbeck. Dok. film. 50 min.

Dunajska skladateljica Marianna von Martines je bila slavna že za časa svojega življenja. Promovirala in podpirala je glasbenike, kot je bil Ludwig van Beethoven.

Dokumentarni film oživi njeno zanimivo glasbeno in življenjsko zgodbo, ki jo predstavijo zanimivi govorci – dunajska skladateljica Johanna Doderer in glasbeni strokovnjaki. Filmski pogled na družbeno in glasbeno zgodovino Dunaja 18. stoletja prikazuje svet, v katerem so talentirane ženske v glasbi in umetnosti le težko dobile pozornost, ki so si jo zaslužile.

Naravni parki Slovenije: Krakovski gozd: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022 Dok. odd. 30 min.

Krakovski gozd je edinstveno mokrišče – nižinski poplavni gozd hrasta doba in belega gabra. V evropskem merilu je to eden najbolj ogroženih habitatov. Njegova biotska raznovrstnost ga uvršča med območja Natura 2000, posebej pomembna tudi za ptice, dvoživke, botanične značilnice mokrišč, in lesne glive.

A gozdarji ugotavljajo ogroženost tega značilnega sestoja, predvsem hrasta doba, zaradi sprememb podnebnih razmer. Natančno proučujejo okoljske potrebe hrasta in iščejo možnosti, da bi ga varovali pred škodljivimi pojavi.