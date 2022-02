TV namigi: EMA 2022, Bohemian Rhapsody in Piranje

Sobota, 19. februarja

EMA 2022, izbor: TV SLO 1 ob 20.20

Slo., 2022. Vodita: Melani Mekicar, Bojan Cvjetićanin. Prenos izbora za Pesem Evrovizije. 120 min.

V finalnem izboru EMA 2022 bodo na TV Slovenija izbrali predstavnika Slovenije na tekmovanju za pesem Evrovizije 2022.

Predstavilo se bo dvanajst izvajalcev, ki so se v finalni izbor EMA uvrstili po glasovanju iz Eme Freš in dveh predizborov, in sicer: Batista Cadillac, July Jones, Stela Sofia, Manouche, David Amaro, LUMA, Hauptman, Gušti feat. Leyre, Anabel, Leya Leanne, BQL, in LPS.

Zmagovalna skladba, ki nas bo zastopala na Pesmi Evrovizije v Torinu, bo določena na podlagi telefonskega glasovanja in glasovanja petih žirij v razmerju 50-50.

Bohemian Rhapsody: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bohemian Rhapsody. ZDA, 2018. Režija: Bryan Singer. Igrajo: Rami Malek, Lucy Boynton, Ben Hardy, Joseph Mazzello. Drama. 165 min.

Drama prinaša poklon legendarni britanski skupini Queen, njihovi glasbi in pevcu Freddieju Mercuryju, ki je kljuboval stereotipom in prestopal meje.

Film spremlja strm vzpon benda skozi vse najbolj priljubljene pesmi in revolucionaren zvok, njihov grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z vajeti, ter njihovo zmagovalno ponovno združitev na dan največjega dobrodelnega koncerta vseh časov Live Aid – ko je Mercury, soočen s smrtonosno boleznijo, povedel bend v eden izmed najbolj veličastnih nastopov v zgodovini rokovske glasbe. Zabavna in ganljiva zgodba časti izjemno zapuščino benda, ki je bil kot družina.

Piranje: TV SLO 1 ob 23.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La paranza dei bambini. Ita., 2019. Režija: Claudio Giovannesi. Igrajo: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo, Ciro Vecchione. Krim. 115 min.

Piranje Foto Tv Slo

Roberto Saviano, avtor znamenite Gomore, je tokrat obravnaval odraščanje in razvoj novih generacij neapeljske mafije.

Nicola, Briato, Lollipop in druščina so predrzni in neustrašni najstniki, ki živijo bolj kot ne na ulicah zloglasne četrti Sanita. Edini vzorniki teh petnajstletnikov so lokalni kriminalci, zato na vse mogoče načine iščejo lahko pot do denarja …