TV namigi: erotična Catherine Deneuve, sestri v boju z vodo in tekma z Dansko

Petek, 17. novembra

Lepotica dneva: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Belle de jour. Fr./Ita., 1967. Režija: Luis Buñuel. Igrajo: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, Pierre Clémenti. Drama. 95 min.

Erotična klasika španskega nadrealista Luisa Buñuela še danes buri duhove.

Mlada, lepa in zadržana Séverine (Catherine Deneuve) se poroči s pariškim zdravnikom Pierrom. V zakonu je dobro preskrbljena, a jo vse skupaj dolgočasi, mož pa je pogosto odsoten. Življenje si popestri z erotičnimi fantazijami. Nekega dne pa je te ne zadovoljijo več. Séverine se odloči za radikalno potezo in vkoraka v bordel. Tam postane lepotica dneva, ki ob popoldnevih uresničuje tudi svoje najbolj divje in groteskne fantazije.

Eden kultnih evropskih filmov je prejel zlatega leva na filmskem festivalu v Benetkah. Velja za najbolj priljubljeno delo španskega avtorja Luisa Buñuela in je nepogrešljiv del kinotečnih repertoarjev po vsem svetu.

Ujeti v globinah: TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Breaking Surface. Koprod., 2020. Režija: Joachim Hedén. Igrajo: Moa Gammel, Madeleine Martin, Trine Wiggen, Jitse Jonathan Buitnik, Remi Alashkar. Drama. 90 min.

Ujeti v globinah. Foto TVS

Ida in Tuva sta polsestri. Ena je Švedinja, druga Norvežanka, kar je plod razposajene mladosti njune matere, strastne potapljačice. Mlajša sestra Tuva je podedovala materino vihravo naravo in strast do morja, tako da se preživlja kot profesionalna potapljačica, Ida pa je poročena mati dveh otrok, ki v morje poredko zaide.

Čeprav se mati in hčeri ne srečujejo pogosto, gojijo obred – božični potop v hladno in temno vodo norveškega fjorda. Mati tik pred zdajci stakne hud prehlad, zato se na potop odpravita samo polsestri. Proti koncu dogodivščine se s pobočja nad morjem sprožijo skale in zadenejo Tuvo. Na srečo je samo ranjena, vendar je njena noga ujeta pod skalno gomilo. Ida splava na površje in spozna, da je skalni plaz zasul tudi njuno opremo, avtomobilske ključe in telefona. Na voljo imata samo dve jeklenki kisika in pribor za menjavo avtomobilskih gum. Divja bitka s časom se začne …

Nogomet: Danska – Slovenija: Šport TV 1 ob 20.45

Kvalifikacije za EP 2024. Prenos. 120 min.

Andraž Šporar po golu, ki ga je v Stožicah dosegel proti Danski. Foto Borut Živulovič/Reuters

Pred Slovenijo sta odločilni tekmi kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo 2024. Prva bo že nocoj z Dansko v Köbenhavnu, v ponedeljek pa bo v Stožicah sledila še tekma s Kazahstanom.

Slovenija bi se z zmago na Danskem že uvrstila na evropsko prvenstvo. V nasprotnem primeru bi na ponedeljkovi tekmi v Stožicah proti Kazahstanu Slovenci potrebovali točko. Če pa bi Kazahstan v petek morda izgubil proti San Marinu, bi se na prvenstvo že uvrstili Slovenija in Danska.

Naš reprezentant Andraž Šporar je pred tekmo z Dansko dejal: »Zagotovo smo vsi malo nestrpni, ampak uživamo v teh dneh. Prišli smo v položaj, ki smo si ga želeli na začetku kvalifikacij. Vse je v naših rokah. Zagotovo pa v petek ne bo preprosto, tudi Danci imajo svoje načrte. Ampak ob naši dobri tekmi in kakovosti, ki jo premoremo, lahko upamo na dober rezultat.« In kasneje dejal, da bi si seveda želeli zmage San Marina na Kazahstanom, a da bi cilj v vsakem primeru ostal enak: zmagi na obeh svojih tekmah.

Studio pred tekmo bo na sporedu ob 19.45.