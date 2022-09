TV namigi: Exatlon, FBI: Mednarodni primeri in Bourne

Ponedeljek, 5. septembra

Exatlon Slovenija: Planet TV ob 19.45

Slo., 2022. Vodi: Jure Košir. Resn. šov. 105 min.

Exatlon Slovenija bo tudi v drugi sezoni pred neverjetne športne izzive postavil najpogumnejše ter fizično najbolje pripravljene tekmovalke in tekmovalce, ki bodo na zahtevnih poligonih dokazovali, da smo Slovenci resnično predani športu. Najboljša med ženskami in najboljši med moškimi bosta poleg naziva zmagovalcev tekmovanja Exatlon Slovenija prejela tudi vsak 50.000 evrov.

Voditelj druge sezone je Jure Košir, nekdanji vrhunski športnik, ki dobro pozna tekmovalnega duha in ekstremne fizične izzive, kot posebni poročevalec s terena se mu bo pridružil Igor Mikič - Mišica, ki je poligone v prvi sezoni preizkusil tudi sam in zato iz prve roke ve, kakšni so izzivi in pritiski tega športnega tekmovanja.

FBI: Mednarodni primeri: Fox Crime ob 22.00

FBI: International. ZDA, 2021. 1. sezona. 1/21. Režija: Michael Katleman. Igrajo: Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Christiane Paul. Nad. 60 min.

FBI: Mednarodni primeri Foto Fox

Po izvirni seriji FBI in seriji FBI: Najbolj iskani zdaj na spored prihaja še tretja serija iz te franšize. Serija spremlja člane mednarodne ekipe elitnih operativcev FBI s sedežem v Budimpešti, ki iščejo in odpravljajo grožnje ameriškim interesom po vsem svetu.

Zelo raznoliko ekipo vodi Scott Forrester, žilav in izkušen agent, ki se mora spopasti tudi s praktičnimi in pravnimi izzivi delovanja v tujih državah. V prvi epizodi Forresterjeva ekipa odleti na Hrvaško, da bi ujeli Američana, ki je pobegnil v Zagreb s svojo 14-letno hčerko.

Kdo je Bourne?: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Bourne Identity. Koprod., 2002. Režija: Doug Liman. Igrajo: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Triler. 130 min.

Kdo je Bourne? Foto Pro Plus

Film je bil posnet po istoimenski knjižni uspešnici Roberta Ludluma.

Vse se začne, ko mornarji iz morja rešijo moškega, ki je izgubil spomin. Njegovo življenje visi na nitki, pri sebi pa nima ničesar, razen številke bančnega računa v Švici. Ko se mož sam loti iskanja preteklosti, najde v bančnem sefu kopico potnih listov, veliko denarja in orožje. Ugotovi, da mu je ime Jason Bourne in da mu izurjeni morilci strežejo po življenju.