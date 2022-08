TV namigi: Fatima, Poročna zapuščina in Puščavska Marija.

Ponedeljek, 15. avgusta

Fatima: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Koprod., 2020. Režija: Marco Pontecorvo. Igrajo: Joaquim de Almeida, Goran Višnjić, Stephanie Gil, Alejandra Howard, Jorge Lamelas, Harvey Keitel. Drama. 110 min.

Film pripoveduje zgodbo o desetletni pastirici in njenih dveh mlajših bratrancih, ki so skupaj doživeli vizijo Marijinega prikazovanja.

Njihova pripoved navdihne vernike, ki množično drejo v Fatimo in vznemirijo oblasti, predvsem verske, ki si ne želijo nepredvidljive množice ljudi, saj se morajo ukvarjati s krvavo vojno, ki divja v Evropi. Zato avtoritete vztrajajo, da morajo pastirji svojo zgodbo umakniti. Ljudje nasprotno, verjamejo otrokom in pastirjem, ki jim uspe priklicati Marijo. Fatima je film, ki temelji na resničnih dogodkih in je navdihujoča zgodba o moči vere.

Poročna zapuščina: TV SLO 2 ob 23.15

Back To Basics. Wedding. Ukr., 2020. Režija: Oleksij Huz. Dok. film. 90 min.

Celovečerni dokumentarni film gledalca popelje v svet bogatih poročnih običajev in obredov Ukrajine. Razkrije mu osupljivo in raznoliko poročno kulturo iz osmih regij države: Kijeva, Čerkasija, Černigova, Ivano-Frankivska, Zakarpatja, Harkova, Rivnah in Černivcev.

V filmu so uporabili samo izvirne kostume iz zasebnih zbirk in posebej za film posneli ljudske pesmi, ki spremljajo poročne obrede. Slednje so za kamere odigrali profesionalni igralci. Tako to ni le film o običajih in obredih, ampak tudi o ljudeh, ki se trudijo ohraniti kulturno dediščino za prihodnje rodove.

Puščavska Marija: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Dok. odd. 20 min.

Sredi ozke soteske med pohorskimi gozdovi v samoti in miru že več stoletij vabi v svoj objem romarska cerkev Device Marije v Puščavi.

Pravijo, da je bila prva cerkev ali kapela v Puščavi na polotočku, ki ga obliva Radoljna, posvečena sv. Štefanu. Romarje pozdravi zelo preprosta zunanjost, vso veličino cerkve razkrije šele notranjost. Poseben okras so veliki oltarji. Glavni ima kar tri nadstropja, na sredi pa kraljuje Puščavska Marija, ki so jo že od začetkov častili kot Marijo Pomagaj.