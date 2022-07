TV namigi: Gospod Holmes, Neskončno kroženje in Hiša Gucci

Nedelja, 17. julija

Gospod Holmes: POP TV ob 21.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mr. Holmes. ZDA, 2015. Režija: Bill Condon. Igrajo: Ian McKellen, Laura Linney, Milo Parker, Hiroyuki Sanada. Krim. 125 min.

Neobičajna kriminalna drama prinaša drugačen pogled na življenje in delo najslavnejšega detektiva na svetu.

Leta 1947 se ostareli, že zdavnaj upokojeni Sherlock Holmes vrne s potovanja na Japonsko – kjer je bil med iskanjem redkega rastlinskega izvlečka japonskega popra priča uničujočim posledicam jedrskega opustošenja. Zdaj skupaj z gospodinjo in njenim sinom živi v zaspani vasici in se ukvarja s čebelarstvom. Sooča se s senilnostjo in pri vsakdanjih opravilih se mora zanesti na dečka, medtem ko ga mučijo spomini na nerešeni primer izpred 50 let, ki se ga spominja le še po nerazumljivih delčkih ...

Vse je neskončno kroženje: TV SLO ob 22.20

Going Circular. VB/Niz., 2022. Režija: Nigel Walk, Richard Dale. Dok. film. 90 min.

Dokumentarni film Vse je neskončno kroženje predstavi koncept gospodarstva, ki temelji na ponovni uporabi, zaščiti naravnih virov in prepreči nastajanje odpadkov.

Film prinaša življenjske zgodbe neodvisnega znanstvenika, 102 leti starega izumitelja, dr. Jamesa Lovelocka, biologinje Janine Benyus, inženirja in oblikovalca Arthurja Huanga ter finančnika Johna Fullertona. Vsi predstavijo uporabne predloge za razvoj trajnostno usmerjene družbe, v kateri človeštvo ne bi le preživelo, ampak bi vzcvetelo, če bi spremenilo obstoječe paradigme in zaživelo v okviru naravnih parametrov.

Hiša Gucci: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

House of Gucci. Kan., 2021. Režija: Ridley Scott. Igrajo: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto. Krim. 160 min.

Film je navdihnila resnična zgodba o družinskem imperiju italijanske modne hiše Gucci.

V treh desetletjih dobimo vpogled v to, kaj pomeni slavno ime, koliko je vredno in kako daleč bodo šli svojci, da bodo obdržali nadzor. Mlada obstranka Patrizia Reggiani, potomka delavske družine, se omoži v prestižno modno rodbino Gucci ...