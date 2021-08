TV namigi: Gozd mrtvih, Nevarnost iz globine in Tiho mesto

Petek, 13. avgusta



Navdih za nadaljevanko so bili resnični dogodki, ki so se zgodili poleti 1989. Dogajanje je postavljeno v izmišljeno spodnjesaško mesto Weesenburg.V šestih tednih se zgodita dva dvojna umora, poleg tega brez sledi izgine Barbara Neder, sestra vodje hamburške policije Thomasa Bethgeja in žena bogatega tiskarja Roberta Nederja. Barbara ima težave z alkoholom, Robert živi v drugi hiši s prijateljico, hči Theresa pa za mamino izginotje sumi očeta. Obsežna preiskava umorov in izginotja je težka naloga za policijo, ki dopušča možnost, da je na delu serijski morilec ...Napeta zgodba o drzni deskarki Nancy, ki se poda v boj z valovi na osamljeni plaži. Na žalost si je sinjemodro plitvino za svoje lovišče izbral velikanski beli morski pes, ki mu Nancy komaj uide na bližnjo čer. Ranjena in obupana najprej čaka na pomoč, toda ko vidi, da se približuje plima, mora zbrati pogum in skovati načrt, kako bo ušla na varno ter premagala zloveščo nevarnost iz globin. A morski pes je zavohal kri ...Krasno posnet in odlično zgrajen film gre na koncu predaleč, a je napet in bolj realističen, kot bi lahko pričakovali.Leto 2020. Zemljo so preplavili Nezemljani, ki imajo izredno občutljiv sluh. Ko zaslišijo zvok, se poženejo za njim in uničijo njegov vir.Družina Evelyn in Leeja Abbota lahko preživi le v popolni tišini – doslej jim je uspelo preživeti, ker je hči gluhonema in poznajo znakovni jezik. Na odmaknjeni kmetiji se trudijo živeti v tišini, tudi otroci se morajo igrati tako, da ne povzročajo niti najmanjšega hrupa. A bitja nekega dne vseeno zaznajo njihovo prisotnost …