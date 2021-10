TV namigi: Havel, Brodolom in Mladi Rock

Sreda, 27. oktobra

Havel: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Češ., 2020. Režija: Slávek Horák. Igrajo: Viktor Dvorák, Anna Geislerová, Barbora Seidlová, Stanislav Majer. Drama. 110 min.

Film, ki prikaže transformacijo Vaclava Havla iz pisca v politika ...

Leto 1968, praška pomlad. Vaclav Havel je mlad dramatik in pisatelj, ki uživa v vzdušju političnih otoplitev po srednji Evropi, ko primež sovjetske oblasti začne popuščati. V Havlovi Pragi je politika tako vznemirljiva kot gledališče, seks, mamila in rokenrol. Havel se kot ugleden dramatik izogiba političnim avtoritetam tedanje Češkoslovaške, ki jih vodi Aleksander Dubček, in se ob literarnem ustvarjanju raje posveča romantičnim eskapadam. A Havlovo spogledovanje s svobodo se nasilno konča, ko na Češkoslovaško vdre sovjetska vojska …

Brodolom: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Cast Away. ZDA, 2000. Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Tom Hanks, Helen Hunt, Paul Sanchez, Lari White, Leonid Citer. Pust. film. 170 min.

Brodolom Foto Pro Plus

Chuck Noland je sistemski inženir kurirske službe. Zaradi službenih obveznostih je stalno na poti v najbolj oddaljene kraje in proč od življenjske sopotnice Kelly. Tako mora tudi na božični večer sredi večerje hitro na letalo.

Nekje sredi Pacifika letalo strmoglavi v morje. Chuck čudežno preživi in se reši na samoten tropski otok, kjer ga čaka hud boj za preživetje, soočiti pa se mora tudi s popolno samoto.

Mladi Rock: Fox ob 22.00

Young Rock. ZDA, 2021. 1/11. Režija: Nahnatchka Khan. Igrajo: Oliver Breen, Taj Cross, Giullietta Brown, Christopher Chen, Stacey Leilua. Hum. TV-serija. 25 min.

Mladi Rock Foto Fox

Znani zvezdnik Dwayne Johnson »The Rock« predstavlja mladega Rocka v novi humoristični seriji, ki temelji na nenavadnih zgodbah iz njegovih mladih let. V seriji bomo videli njegovo otroštvo, najstniška leta in zgodnjo odraslost.

Priča bomo ključnim trenutkom njegovega življenja in odnosom, zaradi katerih je postal to, kar je danes. Serija se začne leta 2032 , ko Dwayne Johnson kandidira za predsednika. Spominja se svojega življenja in odraščanja ...