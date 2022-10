TV namigi: Hiša čarobne ure, Trafikant in Lepi fant

Sobota, 8. oktobra

Hiša čarobne ure: Planet TV ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The House with a Clock in Its Walls. Koprod., 2018. Režija: Eli Roth. Igrajo: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Renée Elise Goldsberry. Fantaz. film. 140 min.

Mojster groze Eli Roth se je tokrat lotil družinske zabave in posnel film po otroški knjižni klasiki Johna Bellairsa.

Desetletni Lewis Barnavelt pride živet k svojemu stricu v staro in skrivnostno vilo. V hiši je nekoč živel zakonski par, ki je skušal uničiti svet. Tik pred smrtjo sta izdelala uro in jo vzidala v eno od sten; vsak njen tik-tak pomeni, da je konec sveta čedalje bližji. Kmalu se izkaže, da je Lewisov stric čarovnik, in deček se bo znašel v središču čarovnij in nevarnosti – sploh ko odkrije v steno zazidano uro, ki je bila ustvarjena, da prikliče sodni dan.

Trafikant: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Der Trafikant. Avstrija, 2018. Režija: Nikolaus Leytner. Igrajo: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova. Drama. 115 min.

Trafikant Foto Tv Slo

Dunaj v letih 1937 in 1938. Franz, 17-letni pripravnik v trafiki, spozna življenje, poželenje in ljubezen, kot tudi bolečino, ki jo slednja prinaša. Pri tem mu pride prav, da se lahko posvetuje z redno stranko in strokovnjakom, 82-letnim Sigmundom Freudom. A tudi zanj ženski spol ni kaj manj skrivnosten.

Franz, njegov novi prijatelj Sigmund Freud in mlada Čehinja Anežka, v katero je Franz zaljubljen, ter njegov delodajalec Otto, invalidni veteran iz prve svetovne vojne, se bodo znašli v vrtincu drame v času nacistične okupacije Dunaja.

Lepi fant: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Beautiful Boy. ZDA, 2018. Režija: Felix van Groeningen. Igrajo: Timothée Chalamet, Steve Carell, Maura Tierney, Jack Dylan Grazer, Oakley Bull, Christian Convery. Bio. film. 125 min.

Lepi fant Foto Tv Slo

Osemnajstletni Nicolas Sheff je priden dijak, član vaterpolskega moštva, strasten bralec in nadarjen umetnik, tik pred začetkom študija. Pri dvanajstih letih je začel eksperimentirati z mamili, a ko je prvič poskusil metamfetamin, se mu je življenje postavilo na glavo. Iz najstnika, ki je občasno preizkušal droge, je postal odvisnik.