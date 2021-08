TV namigi: Hologram, Umor na otoku in Berlinski koncert

Sreda, 11. avgusta



Film je adaptacija romana pisatelja Dava Eggersa.Štiriinpetdesetletni Alan je ostal brez službe, zapustila ga je žena in ne more plačati šolnine svoji hčerki. Nakopičene težave skuša rešiti s poslovnim potovanjem v arabsko puščavo, v »gospodarsko mesto«, kralja Abdulaha. Alan želi kralju prodati telekonferenčni sistem nekega ameriškega informacijskega podjetja. Ko se pojavi na kraju sestanka, kralja posel ne zanima več. Alan je obupan, ne ve kaj bi … Spoprijatelji se z Jusefom, mladim šoferjem, ki mu predstavi državo in vsa protislovja sodobnega in tradicionalnega sveta …Na El Hierru, najbolj oddaljenem otoku Kanarskega otočja, se zgodi umor. Umorjeni je mladenič po imenu Fran, ki naj bi se prav ta dan poročil. Glavni osumljenec je oče neveste sicer podjetnik, s temačno preteklostjo.Primer pristane pred temperamentno in odločno sodnico Candelo, ki je prav ta dan prišla na otok. Prepričana je, da mora spoštovati zakon, zato Diaza proti varščini izpusti. S tem si nakoplje nezaupanje domačinov. Diaz hoče dokazati, da je nedolžen in najti storilca.Ko je padel berlinski zid, novembra 1989, je bil tudi glasbeni dogodek, ki se je v zgodovino zapisal kot eden najbolj čudežnih – po človeški in po politični plati.Legendarni Berlinski filharmoniki so v filharmoniji zaigrali pod taktirko Daniela Barenboima. Brezplačni koncert je bil posebno in nepozabno doživetje tako za glasbenike kot za ljudi, ki so že ob štirih zjutraj stali pred filharmonijo.