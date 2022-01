TV namigi: Ingrid, Kapitan Phillips in Pariz, Teksas

Petek, 14. januarja

Ingrid gre na zahod: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ingrid Goes West. ZDA, 2017. Režija: Matt Spicer. Igrajo: Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, O'Shea Jackson Jr., Wyatt Russell, Billy Magnussen. Kom. 100 min.

Črna komedija, ki na trenutke deluje prav srhljivo, je izjemno domišljena in ostra freska t. i. instagram generacije.

Ingrid je neuravnovešena zalezovalka, ki všečke zamenjuje za pomembna razmerja, dneve pa preživlja na družabnih omrežjih, kjer sledi osebnostim, ki jim zavida. Ko začne slediti zvezdnici Instagrama Taylor, postane obsedena z njenim, kot sklepa po fotografijah, popolnim življenjem. Ko se Taylor preseli v Los Angeles, se Ingrid vsili v njen vsakdan. Dekleti postaneta najboljši prijateljici, toda njun odnos je kmalu postavljen pred preizkušnjo ...

Kapitan Phillips: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Captain Phillips. ZDA, 2013. Režija: Paul Greengrass. Igrajo: Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed. Bio. film. 150 min.

Kapitan Phillips. Foto Pro Plus

April 2009. Kapitan Richard Phillips se vkrca na tovorno ladjo Maersk Alabama, katere kapitan je. Ko ladja pluje blizu obal Somalije, kapitan na radarju opazi, da se jim bližata gliserja, in takoj sproži protokol, ki zavaruje ladjo pred pirati. Njihov prvi poskus je tako neuspešen. A v drugem poskusu se pirati prebijejo na ladjo in ugrabijo kapitana Phillipsa.

Film gledalca vrže v sredo dogajanja in panike, nenehno dvigajočo se napetost in surov prikaz medčloveških odnosov in junakov z vsemi njihovimi napakami. Vse to z odlično igro Toma Hanksa.

Pariz, Teksas: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Paris, Texas. Koprod., 1984. Režija: Wim Wenders. Igrajo: Harry Dean Stanton, Sam Berry, Nastassja Kinski, Bernhard Wicki, Dean Stockwell. Drama. 150 min.

Pariz, Teksas Foto Tv Slo

Kultni film ceste, ki je videti kot oživljena slika Edwarda Hopperja, pripoveduje o ljubezni, družini in propadanju v pozabljenem ameriškem mestu.

Uničen moški brezciljno blodi po teksaški puščavi, ne vedoč, kdo je, od kod prihaja in kam gre. Izkaže se, da gre za Travisa Hendersona, ki ga k sebi domov odpelje njegov brat Walt. Izvemo, da se je Travis po ločitvi od žene umaknil v popolno samoto, izginil za nekaj let, tudi svojega sina Hunterja je pustil pri bratu.