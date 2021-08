TV namigi: Izdajalec po meri, Kurja polt in Izanjalci duhov

Petek, 20. avgusta





Napet in preobratov poln triler je posnet po romanu mojstra vohunskega žanra Johna le Carréja.Preprost angleški par Perry in Gail se na počitnicah v Marakešu spoprijatelji z nastopaškim in karizmatičnim Rusom Dimo, ne da bi se zavedal, da gre za prebrisanega kriminalca. Ko Dima prosi za pomoč pri predaji pomembnih podatkov britanski tajni službi, se Perry in Gail zapleteta v nevarni svet mednarodnega vohunstva in političnih spletk. Par se znajde na nevarnosti polnem potovanju skozi Pariz in Bern v varno hišo v francoskih Alpah ...Po selitvi iz mesta na podeželje najstnik Zach spozna prikupno sosedo Hannah. A tu je težava v obliki sosedinega očeta, slavnega pisatelja, avtorja grozljivih pustolovščin. Oče namreč Zacha ne spusti v hišo. Za to ima dober razlog: pošasti, zaradi katerih so zaslovele njegove knjige, so namreč resnične, in tako pač varuje okolico. A Zachova radovednost je prevelika in odloči se odkriti, kaj je na stvari, ob tem pa po nesreči na prostost spusti najbolj divje pošasti ...Groza, prilagojena mlajšim gledalcem, in prisrčna glavna trojka so kombinacija za navdušenje mladih gledalcev.Kultna pustolovska komedija iz sredine 80. let.Ko duhovi pobesnijo, svet lahko rešijo le izganjalci duhov. To je nora skupina treh strokovnjakov za nenavadne pojave. Vsi trije so doktorji znanosti in univerzitetni raziskovalci, ki se po prestižnem Manhattnu borijo proti prikaznim. Njihov posel je zelo donosen, vendar so postavljeni pred zahtevno nalogo, ko duh obsede lepo Dano in njenega soseda Louisa. New York se znajde v nevarnosti in skupinica je edino upanje za rešitev.