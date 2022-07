TV namigi: Izginotje, Kaj moški ljubijo in Starec in štorklja

Nedelja, 10. julija

Izginotje: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Keepers. VB, 2018. Režija: Kristoffer Nyholm. Igrajo: Peter Mullan, Gerard Butler, Emma King, Gary Lewis, Connor Swindells. Triler. 145 min.

Film po resničnih dogodkih, znanih kot skrivnost Flannanskega otočja, največji uganki v škotski zgodovini, ki je do danes niso docela razvozlali.

Decembra 1900 je brez sledu izginila trojica svetilničarjev z otočja Flannan. Kljub obsežnim iskalnim akcijam jih nikoli niso našli, so pa naleteli na nekaj zelo nenavadnih sledi: na kuhinjski mizi v nedavno zgrajenem svetilniku je bilo pogrnjeno za večerjo, en stol je bil prevrnjen. Postelje so bile razmetane, ure so se ustavile. Dveh od treh plaščev ni bilo v omari. In vhodna vrata so bila skrbno zaklenjena ...

Kaj moški ljubijo: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

What Men Want. ZDA, 2019. Režija: Adam Shankman. Igrajo: Taraji P. Henson, Kristen Ledlow, Josh Brener, Kellan Lutz, Jason Jones. Kom. 135 min.

Kaj moški ljubijo Foto Pro Plus

Ali Davis je uspešna temnopolta športna agentka, ki jo njeni moški kolegi ves čas odrivajo na obrobje in izkoriščajo. Po divji večerni zabavi z dekleti se Ali nenadoma zave, da je nekako pridobila nenavadno sposobnost, da lahko »sliši« moške misliti. Skuša pretentati svoje kolege, medtem ko si prizadeva skleniti pogodbo z naslednjim košarkarskim zvezdnikom, vendar gre pri tem čez vse meje in na preizkušnji bo tudi ljubezenski odnos z novim fantom.

Žensko različico filma, v katerem je Mel Gibson slišal ženske misli, odlikuje dobra igra Taraji P. Henson, sicer pa ni poseben presežek.

Starec in štorklja: TV SLO 1 ob 22.30

Starac i roda. Hrv., 2020. Režija: Tomislav Jelinčić. Dok. film. 75 min.

Starec in štorklja Foto Tv Slo

Starec in štorklja je film o Stjepanu, nekdanjem šolskem hišniku, danes upokojencu, ki ga svet morda sploh ne bi opazil, če v njegovo življenje ne bi vstopili dve posebni štorklji: Malena in Klepetan. To je film, ki nam daje redko priložnost videti človeško ter živalsko samoto in njuno medsebojno povezanost.

Dogajanje se odvija v predmestju Slavonskega Broda. Vdovec Stjepan Vokić je leta 1992 našel štorkljo z zlomljenim krilom. Rešil ji je življenje, jo poimenoval Malena in od takrat naprej skrbel zanjo. Brez njegove pomoči bi zagotovo umrla od lakote. Od leta 2002 se k Maleni vsako leto vrača samec iz Južne Afrike, oče njunih otrok ...