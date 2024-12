TV namigi: Izštekana proslava, odštekani diktator in nevarnost vštekanosti

Petek, 20. decembra

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

TV SLO 1 ob 19.55

Slo., 2024. Režija: Klemen Dvornik. Prenos. 85 min.

V petek, 20. decembra 2024, bo ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik bo predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob.

S proslavo bomo zaznamovali 34. obletnico plebiscita o samostojnosti Slovenije, na katerem se je skoraj 90 odstotkov volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo.

Umetniški del proslave bo tokrat v znamenju Izštekanih. Navdih so namreč ustvarjalci poiskali pri oddaji Izštekani na Valu 202, ki je lani praznovala tridesetletnico. V več kot tristo oddajah na radiu, televiziji in na koncertnih odrih so Izštekani ponudili več sto ur kakovostne slovenske popularne glasbe ter postali njen pomemben sopotnik.

Režiser Klemen Dvornik. Foto Jože Suhadolnik

»Na soroden način smo se pred tremi desetletji 'izštekali' kot narod, plebiscitarno enotni smo se podali v neznano, z ustanovitvijo samostojne države smo zgodovinsko presegli sami sebe,« sporočajo ustvarjalci proslave. Ta sporočila prinašajo tudi kratki filmski portreti, ki jih je zasnoval režiser Klemen Dvornik. V njih bodo nastopili posameznice in posamezniki, ki so morali zaradi zunanjih okoliščin ali notranje nuje na svoji poti velikokrat preseči sami sebe, pogledati na stvari z drugega zornega kota, se boriti z izključenostjo in omejitvami, za seboj pustiti marsikaj dragocenega. Toda na koncu jim je uspelo. Postali so vzor, ki bogati in krepi vso skupnost.

Digitalno varni: Učinek Tiktoka

TV SLO 2 ob 20.00

The Tik Tok Effect. VB, 2023. Režija: Katie Rice. Dok. odd.

VIKEND - The Tik Tok Effect - Digitalno varni: Učinek Tiktoka Foto Tvspored-service Tvspored-service

Kaj imajo skupnega amaterski spletni detektivi, ki se pojavijo na kraju zločina, šolski protesti v Angliji in izgredi v Franciji? Vse so primeri tiktokovske manije.

BBC-jeva novinarka Marianna Spring je eno leto raziskovala škodljive posledice objav na Tiktoku v resničnem življenju. Z avtorji, žrtvami in nekdanjimi zaposlenimi se je pogovarjala o zasvajajoči moči omrežja ter njegovem spodbujanju sodelovanja pri tveganem početju, kar včasih pripelje do množičnih izbruhov vedenja, ki je prej veljalo za nesprejemljivo.

Kraljici kuponov (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Queenpins. ZDA, 2021. Režija: Aron Gaudet. Igrajo: Kristen Bell, Kirby Howell-Baptiste, Paul Walter Hauser, ​Vince Vaughn, ​Bebe Rexha, Lidia Porto. Kom. 115 min.

Kraljici kuponov. Foto TVS

Connie (Kristen Bell) je tipična gospodinja iz ameriškega predmestja. Dneve preživlja ob izrezovanju kuponov za popuste in kopičenju cenovno ugodnih živil v domači shrambi. Njena najboljša prijateljica JoJo (Kirby Howell-Baptiste) nabira izkušnje s propadlimi poslovnimi projekti. Obe imata nekaj podjetniške žilice, zato ob pomoči briljantne hekerice zasnujeta klub s kuponi, s katerimi goljufata velike trgovske verige.

Ko v eni od podružnic trgovskega velikana zasvetijo rdeče luči, se podjetnima gospema na sled poda neenak dvojec trgovskega strokovnjaka za izgube in poštnega inšpektorja. Operacija preraste lokalne okvire in postane primer za preiskavo na zvezni ravni.

Kriminalna komedija, posneta po resnični zgodbi o največji prevari s kuponi v ameriški zgodovini, v kateri sta gospodinji ukradli 40 milijonov dolarjev, zaradi bledega scenarija ni preveč navdušila kritikov, občinstvo pa je film dobro sprejelo.

Veliki diktator

TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Great Dictator. ZDA, 1940. Režija: Charles Chaplin. Igrajo: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Poulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner. Kom. 125 min.

Prvi pravi zvočni film Charlesa Chaplina je velika politična satira, v katerem je odkrito izpostavil svoja politična prepričanja ter obsodil fašizem in nacizem v času, ko so bile ZDA sicer še v mirnih odnosih z Nemčijo.

Chaplin sije v vlogi judovskega brivca, ki se je boril v prvi svetovni vojni in v herojski akciji izgubil spomin. Ko ga odpustijo iz bolnišnice, je vržen v svet, ki ga ne pozna. Njegovi domovini Tomaniji vlada diktator Adenoid Hynkel, ki sovraži predvsem Jude, a si želi podjarmiti ves svet. Brivec se vrne v judovski geto, kjer ga skoraj linčajo zaradi protesta proti fašističnim napisom v njegovi ulici. Zaradi naključne podobnosti z diktatorjem Hynklom – oba imata pod nosom male brčice – je brivec naenkrat prisiljen prevzeti Hynklovo identiteto.

Jurij Zrnec v predstavi Veliki Diktator. Foto Peter Uhan/SNGDrama Ljubljana

Adolf Hitler je prepovedal film v Nemčiji in vseh državah pod nacistično okupacijo. Radovednost ga je vseeno premagala in si je dal je film uvoziti prek Portugalske. Zgodovina beleži, da ga je predvajal dvakrat, zasebno, ne pa tudi njegove reakcije. Charles Chaplin je rekel: »Vse bi dal, da bi vedel, kaj si misli o tem.«

Trenutno je na odru slovenske Drame na sporedu istoimenska predstava, posneta po tem filmu, v kateri Chaplinovo vlogo igra Jurij Zrnec.