TV namigi: Ja, Chef!, Po Severni Ameriki s Simonom Reevom ...

Ponedeljek, 26. septembra

Ja, Chef!

Slo., 2017. 1. sezona. 1. del. Igrajo: Jurij Zrnec, Klemen Janežič, Kata- rina Čas, Domen Valič, Bojan Emeršič. TV-serija 70 min.

Serija Ja, Chef! se dogaja v znameniti prestižni restavraciji Chateau de Philippe v središču Ljubljane, v kateri vlada chef Ljubomir Bohinc, ki ga vsi kličejo kar Chef. Ponosno kraljuje na svojem kulinaričnem prestolu in pod seboj ima mnogo ljudi, ki morajo prenašati njegovo kraljevsko ekscentričnost. Upreti se mu upa le vodja restavracije Pika. Kljub številnim zapletom je kolektiv v kuhinji izredno vesela in zabavna družba, ki v najtežjih trenutkih vedno stopi skupaj, drug drugemu krije hrbet in se pod vodstvom Chefa zna soočiti z vsako, še tako neprijetno situacijo.

Po Severni Ameriki s Simonom Reevom

The Americas with Simon Reeve. VB, 2019. 1/5. Režija: Eric McFarland. Dok. serija. 70 min.

Simon Reeve se je odpravil na svoje najambicioznejše potovanje doslej. V prvem delu je prepotoval Severno in Srednjo Ameriko. Prvo etapo je začel v narodnem parku Denali na Aljaski, kjer si je lahko ogledal grozovite posledice podnebnih sprememb, nevarno hitro krčenje ledene odeje. Kanada, kjer je nadaljeval etapo, velja za veliko bolj zeleno deželo, vendar Britanska Kolumbija razkriva tudi njeno drugo plat. Vancouver, raj za premožne hipsterje, pa se spopada s hudo opioidno krizo.

Boris, Milena, Radko

Slo., 2014. Režija: Dušan Jovanović. Igrajo: Milena Zupančič, Radko Polič, Boris Cavazza. TV-priredba gledališke predstave SNG Drama Ljubljana. 125 min.

Ljubezenski trikotnik med upokojeno igralko, njenim možem novinarjem in njenim ljubimcem, upokojenim kapitanom dolge plovbe, razburka strasti tako med udeleženci kot med opazovalci. Glede na dejstvo, da so vsi trije protagonisti že krepko v zrelih letih, se postavlja vprašanje, ali so tovrstne erotične in ljubezenske peripetije pri teh letih sploh še primerne. Ali pa, nasprotno, opozarjajo, da življenje ne varčuje s presenečenji, čeprav niso zmeraj prijetna.