TV namigi: Joker out v Stožicah, Zlata lisica in »kafanske muke«

Sobota, 6. januarja

Joker Out v Stožicah (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. 1. del. Režija: Mark Pirc. Koncertni film. 60 min.

Leto 2023 je bilo vsekakor leto skupine Joker Out. Najprej so januarja kot edini slovenski izvajalci nastopili na večeru regionalnih nagrad MAC, kjer so bili nominirani za pesem Barve oceana, nato so Slovenijo s pesmijo Carpe Diem predstavljali na Pesmi Evrovizije v Liverpoolu, za sklep pa so oktobra nastopili v razprodani dvorani Stožice v Ljubljani. Koncerta se je udeležilo kar 12.000 njihovih oboževalcev.

V koncertnem filmu v dveh delih, ki ga je režiral njihov dolgoletni sodelavec Mark Pirc, bodo gledalce popeljali skozi zakulisje priprav in predstavili prvi samostojni koncert mlade slovenske skupine Joker Out v Areni Stožice.

Alpsko smučanje (Ž): TV SLO 2 ob 9.10 in 12.15

Veleslalom, 1. in 2. vožnja, svetovni pokal, Kranjska Gora. Prenos.

Naše predstavnice na letošnji Zlati lisici. Foto Gašper Jakomin

V Kranjski Gori se začenja Zlata lisica, ki bo letos jubilejna, že 60. Slovenska vrsta bo računala na štiri tekmovalke: standardnim članicam ekipe svetovnega pokala alpskih smučark – Ani Bucik, Andreji Slokar in Neji Dvornik – se bo iz ekipe za evropski pokal pridružila še Nika Tomšič, ki bo prav tako tekmovala na sobotnem veleslalomu in na nedeljskem slalomu.

Smučarska zveza je sicer v Kranjsko Goro povabila tudi naše dosedanje zmagovalke Zlate lisice: Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki je prevzela organizacijo tega tekmovanja, je pod podkorensko strmino povabila tudi štiri slovenske zmagovalke domače tekme: Matejo Svet, Natašo Bokal, Urško Hrovat in Tino Maze.

Toma. Foto pop TV

Toma (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Srb., 2021. Režija: Dragan Bjelogrlić. Igrajo: Milan Marić, Tamara Dragičević, Petar Benčina, Andrija Kuzmanović, Sanja Markovic. Bio. film. 165 min.

Toma Zdravković je bil zvezdnik nekdanje Jugoslavije, ki je lomil srca z melanholičnimi popevkami o neizpolnjenih ljubeznih in drugih »kafanskih« mukah. Zgodba spremlja njegovo življenje do vrhunca njegove priljubljenosti in težav, ki so ga pripeljale na rob propada.

Leta 1991 spremljamo odnos med Tomo in zdravnikom, ki ga začne zdraviti, in kako se to poznanstvo spremeni v prijateljstvo. Obenem pa spremljamo tudi Tomovo življenje od otroštva v Pečenjevcih, prek poznanstva s Silvano Armenulić, ki bo odločilno vplivalo na njegovo kariero. To je zgodba o duši.