TV namigi: Junakova vrnitev, Iz dneva v dan in Najboljših 10.

Sreda, 5. januarja

Junakova vrnitev: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Le retour du héros. Fr., 2018. Režija: Laurent Tirard. Igrajo: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Christophe Montenez, Evelyne Buyle. Kom. 90 min.

Francija, 1809. Stotnika Neuvilla pozovejo na fronto. Njegova zaročenka Pauline je ob njegovem odhodu strta. Njena sestra Elizabeth se odloči, da ji bo pomagala z majhno prevaro; v imenu sestrinega zaročenca Neuvilla ji piše ljubezenska pisma, katerih namen je, da Pauline potolaži.

Zadeve se na videz umirijo, potem pa se Neuville nenadoma pojavi na posestvu …

Iz dneva v dan: Brio ob 22.50

One Day at a Time. ZDA, 2017. 1. sezona. 1/13. Režija: Pamela Fryman. Igrajo: Justina Machado, Todd Grinnell, Isabella Gomez, Marcel Ruiz, Stephen Tobolowsky. Hum. nan. 35 min.

Iz dneva v dan Foto Pro Plus

Serija je predelava istoimenske televizijske klasike iz 1975 in se osredotoča na ameriško družino kubanskih korenin. Mama Penelope je vojaška veteranka, ki zdaj dela kot medicinska sestra. Ker je samohranilka, ji pri vzgoji uporniške najstnice Elene in navihanega sina Alexa pomagata njena starokopitna mama Lydia ter hipster Schneider.

V prvem delu skuša Penelope prepričati Eleno, naj privoli v tradicionalno zabavo za petnajsti rojstni dan ...

Najboljših deset iz osemdesetih: National Geographic ob 22.00

The 80s Top Ten. ZDA, 2021. 1/6. Vodi: Rob Lowe. Dok. serija. 55 min.

Najboljših deset iz osemdesetih: Avtomat za vodo Foto National Geographic

Ameriški igralec in popkulturna ikona Rob Lowe je združil moči z National Geographicom in preučil najbolj nepozabne vidike pop kulture v 80. letih.

V novi dokumentarni seriji tako v družbi poznavalcev in predstavnikov časa našteje deset najbolj priljubljenih igrač, reklam, pripomočkov, hitre hrane, uličnih oblačil in trenutke desetletja. Od začetka MTV-ja in Appla Macintosh do smrti Teddyja Ruxpina in Wendyjinega super bara. Oddaja podoživlja prizore, zvoke in okuse te legendarne dobe.