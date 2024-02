TV namigi: kako postaneš smučar št. 1 in kako ljubiti, če te to lahko ubije

Nedelja, 11. februarja

Šola za prvake (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

School of Champions. Avstrija/Švica, 2023. 1/8. Režija: Dominik Hartl. Igrajo: Emilia Warenski, Luna Mwezi, Imre Lichtenberger Bozoki, Moritz Uhl, Mikka Forcher. Nad. 55 min.

Avstrijska nadaljevanka o zakulisju sveta športa, o odraščanju, tekmovalnosti, ambicijah in sanjah, za katere ni nujno, da se uresničijo, in prav zato tudi o razočaranjih.

Smučarska akademija Gastein je najbolj opevana in prestižna tovrstna ustanova v Avstriji. Tu se kalijo le najboljši in vsi si želijo postati št. 1 alpskega smučanja, njihovi motivi pa so različni. Daniela je dekle, ki v smučanju vidi priložnost, da ji ne bo treba ostati na družinski kmetiji. Nikki je sin ravnatelja Marka, ki ga bremenijo obtožbe iz preteklost. Luca je odraščal z mamo v skromnih razmerah, a njegova nadarjenost je izjemna. Švicarska smučarka Nawal hoče mami, ki ni naklonjena njenim športnim ambicijam, dokazati, da je šport zanjo več kot konjiček. Georg pa upa, da bo z odličnimi rezultati vendarle pridobil očetovo naklonjenost ...

Med mladimi športniki je veliko tekmovalnosti, na smučišču in zunaj njega. Meja med ljubeznijo in ljubosumjem, med lojalnostjo in izdajo ter ambicijo in frustracijo je tanka. Od vseh kandidatov, ki so preskočili prvo oviro, bo ostalo le deset najbolj nadarjenih. A od cilja jih loči še veliko volje in discipline ter trening, trening, trening ...

Športni namigi Alpsko smučanje: Slalom (M) , 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Bansko: TV SLO 2 ob 9.25 in 12.25

, 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Bansko: TV SLO 2 ob 9.25 in 12.25 Alpsko smučanje: Slalom (Ž) , 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Soldeu: TV SLO 2 ob 10.25 in 13.25

, 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Soldeu: TV SLO 2 ob 10.25 in 13.25 Smučarski skoki (M) : Svetovni pokal, Lake Placid: TV SLO 2 ob 15.10 in

: Svetovni pokal, Lake Placid: TV SLO 2 ob 15.10 in Biatlon: Zasledovalna tekma (Ž in M). Svetovno prvenstvo, Nové Město: TV SLO 2 ob 14.25 in 17.00

Brez dotika (Premiera): Pop TV ob 20.00

Five Feet Apart. ZDA, 2019. Režija: Justin Baldoni. Igrajo: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Parminder Nagra. Rom. drama. 145 min.

Romantična drama prikazuje zgodbo o dveh mladih bolnikih, ki skušata kljub težki bolezni imeti razmerje. Najtežje pri vsem je, da se drug drugega ne smeta dotakniti, oddaljena pa morata biti za več deset centimetrov.

Stella Grant oboleva za cistično fibrozo, hudo genetsko boleznijo, ki prizadene pljuča in dihalne poti. Med bivanjem v bolnišnici skuša živeti kar najbolj normalno življenje, ko spozna Willa, ki ima enako bolezen. Sprva se ne ujameta, kmalu pa se zbližata. A drug drugemu se ne smeta približati, saj jima grozi bakterijska okužba, ki je zanju lahko usodna.

Si tam, Bog? Tukaj Margaret. (Premiera): HBO ob 20.00

Are You There God? It's Me, Margaret. ZDA, 2023. Režija: Kelly Fremon. Igrajo: Abby Ryder Fortson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Benny Safdie. Kom. 110 min.

Film temelji na istoimenskem romanu Judy Blume, ki že več kot petdeset let vpliva na generacije s svojo brezčasno zgodbo o odraščanju, pronicljivim humorjem in odkritim raziskovanjem največjih življenjskih vprašanj.

Leta 1970 Barbara (Rachel McAdams) in Herb (Benny Safdie) povesta svoji enajstletni hčeri Margaret (Abby Ryder Fortson), da se tričlanska družina seli iz New Yorka v predmestje New Jerseyja. Margaret je razburjena zaradi slovesa od svojih prijateljev in babice po očetovi strani, Sylvie (Kathy Bates), zato začne komunicirati z Bogom o svojih skrbeh, tesnobi in upanju, čeprav ni ravno prepričana o njegovem obstoju.