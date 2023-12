TV namigi: kako prodajajo intimne posnetke, divjajo mame in kaj bo z Zajcem?

Četrtek, 21. decembra

Skrivna trgovina z intimnimi posnetki (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

The Secret World of Trading Nudes. VB, 2022. Režija: Ashni Lakhani, Jonny McDevitt. Dok. odd. 40 min.

Ženske se spopadajo z grožnjami in izsiljevanjem neznancev, ki v posebnih skupinah na družbenih omrežjih trgujejo z njihovimi intimnimi fotografijami in videoposnetki, objavljenimi brez njihovega privoljenja.

Novinarka BBC-ja je razkrila moškega, ki vodi eno izmed teh spornih skupin, in se pogovorila z ženskami, ki so jim na spletu objavljene intimne fotografije uničile življenje.

Divje mame (Premiera): Planet TV ob 20.00

Bad Mothers. Avstral., 2019. 1/8. Režija: Geoff Bennett. Igrajo: Tess Haubrich, Mandy McElhinney, Jessica Tovey, Shalom Brune-Franklin, Melissa George. Nad. 70 min.

Divje mame. Foto Planet TV

Nadaljevanka se osredotoča na pet žensk, katerih življenja se začnejo prepletati po nizu nepričakovanih dogodkov. Ženske spoznajo, da lahko življenje postane veliko bolj zapleteno, nezaslišano in zabavno, kot so si kdajkoli predstavljale.

Sarino popolno življenje se obrne na glavo, ko odkrije, da jo mož vara z njeno najboljšo prijateljico Charlotte, predsednico kluba bedfordskih mater. Ko Sarah snobovski klub izloči, najde nepričakovano zavezništvo pri Maddie, Danielle in Bindy, ženskah, ki si pravijo Divje mame. Nova druščina spodbudi Sarah, da se možu maščuje.

Zabavno je gledati, kako se Sarah poslovi od na videz popolnega življenja zdravnice, žene in matere in se preda veliko bolj nenavadnemu življenju, katerega del je tudi preiskava umora, so rekli kritiki.

Tarča: Po sledi denarja: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

Gasilec Sandi Zajc rešuje otroke. Foto Kaja Fikfak

V zadnji Tarči tega leta – kako so se razpletle najbolj odmevne zgodbe oddaje. Kaj se dogaja s 7 milijonov evrov vrednim razpisom za nevladne organizacije, zaradi katerega je odstopila Sanja Ajanović Hovnik? Bo novo zaposlitev našla pri Zoranu Jankoviću?

Kaj se skriva v dokumentaciji nesojenega vojaškega resničnostnega šova?

In kaj bo z denarjem, ki so ga zbirali mengeški gasilci, naredil Sandi Zajc?

Šokantna Schiaparelli (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Shocking Schiaparelli!. Fr., 2022. Režija: Élise Chassaing. Dok. odd. 60 min.

Šokantna Schiaparelli. Foto TVS​

Modna oblikovalka italijanskih korenin Elsa Schiaparelli je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja šokirala svet visoke mode. Ta svobodomiselna in brezkompromisna ženska je v sodelovanju s svojimi prijatelji nadrealisti, še zlasti s Salvadorjem Dalíjem, Jeanom Cocteaujem in Leonor Fini, snovala revolucionarna oblačila, ki so kršila vsa tedanja pravila elegance in spodobnosti.

V tridesetih letih je postala najbolj priljubljena modna oblikovalka neodvisnih in drznih žensk, denimo letalske pionirke Amy Johnson in igralk Marlene Dietrich ter Mae West, po vsem svetu pa je zaslovela predvsem po zaslugi svojega parfuma Shocking.

Čeprav je po vojni njeno ime za nekaj časa utonilo v pozabo, je danes znova v središču pozornosti: leta 2019 je umetniško vodstvo hiše Schiaparelli prevzel modni oblikovalec Daniel Roseberry in oblikoval obleko, ki jo je pevka Lady Gaga nosila na inavguraciji predsednika Joeja Bidna, s čimer je poskrbel za vrnitev znamke Schiaparelli v velikem slogu.