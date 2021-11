TV namigi: Kamnita pest, Lovec na jelene in Sabotaža

Petek, 26. novembra

Kamnita pest: TV SLO 2 ob 21.25

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Hands of Stone. ZDA, 2016. Režija: Jonathan Jakubowicz. Igrajo: Edgar Ramirez, Robert De Niro, Usher Raymond, Rubén Blades, Ana de Armas. Bio. film. 115 min.

Roberto Duran je odraščal v revnem predelu Paname, leta 1980 pa je s pomočjo trenerja, znamenitega Raya Arcela, premagal do takrat nepremagljivega Sugarja Raya Leonarda in postal prvak velter kategorije. Toda naslov prvaka je obdržal le nekaj mesecev, saj je v osmem krogu znamenitega dvoboja »no mas« iz neznanega razloga predal tekmo, pri čemer je svojemu tekmecu izrekel le dve besedi: no mas, kar v španščini pomeni nič več.

Kritiki so zapisali, da ima film kljub fascinantni resnični zgodbi in odlični igralski zasedbi preveč formulaičen scenarij.

Lovec na jelene

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Deer Hunter. ZDA, 1978. Režija: Michael Cimino. Igrajo: Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Christopher Walken, Meryl Streep. Voj. film. 185 min.

Lovec na jelene Foto Tv Slo

Film, ki poglobljeno prikaže kako je vojna v Vietnamu zaznamovala ljudi mesteca v Pennsylvaniji, se je zapisal med kultne filmske stvaritve, leta 1979 pa je prejel tudi pet oskarjev.

Michael, Steven in Nick so nerazdružljivi prijatelji, ki delajo v tovarni v majhnem industrijskem mestu Clairton. Mirno življenje pa se jim spremeni, ko dobijo poziv na nabor za vojno v Vietnamu. Pred tem jih čakata dve pomembni praznovanji. Najprej se združijo na Stevenovi veličastni poroki, navsezgodaj zjutraj pa že prežijo na jelene v bližnjih gozdovih ...

Sabotaža: Planet TV ob 22.25

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Sabotage. ZDA, 2014. Režija: David Ayer. Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Joe Manganiello, Josh Holloway, Terrence Howard. Akc. film. 120 min.

Sabotaža Foto Planet Tv

Scenarist kriminalke Dan za trening predstavlja policijsko kriminalko o posebni enoti specialcev Urada za boj proti drogam pod vodstvom veterana Johna Breacherja.

V boju s preprodajalci drog ne poznajo usmiljenja, a vse se spremeni, ko stopijo na prste vplivnemu mafijskemu kartelu in oropajo njihovo varno hišo. Ukradeni denar izgine, agenti pa se iz lovcev spremenijo v tarče. Breacher posumi, da imajo v svojih vrstah izdajalca.