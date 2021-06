TV namigi: Kar sta imela in Animirana zgodba o Jenny Lind, švedskem slavčku

Sreda, 16. junija

Kar sta imela: TV SLO 1 ob 20.05



Animirana zgodba o Jenny Lind, švedskem slavčku: TV SLO 2 ob 20.05

Bodi kul: Kanal A ob 21.45

Bridget (Hilary Swank) in Nick (Michael Shannon) sta zaskrbljena zaradi stopnjujoče se mamine demence. Otroka želita mami Ruth najti mesto v varovanem domu, a njun oče in Ruthin mož Burt noče niti slišati o tem, čeprav postaja vse bolj očitno, da ne more več obvladovati ženinih izpadov. Največja žrtev očetove trme in materine bolezni je Nick, lastnik butičnega bara in samec, ki se s težavo prebija iz meseca v mesec. Toda zadnja mamina »dogodivščina« sodu izbije dno, zato Nick pokliče Bridget, da se za nekaj časa vrne iz ZDA in mu pomaga očeta prepričati, da bo mamina nastanitev v domu najboljša rešitev za vse.Švedska pevka Jenny Lind (1820–1887) je že kot najstnica postala mednarodna pevska zvezda. Lindovo je oboževal Chopin, njeni prijatelji so bili angleška kraljica Viktorija, Clara Schumann in Felix Mendelssohn. Bila je ljubljenka opernega občinstva po Evropi in v ZDA. Po dveh priznanih sezonah v Londonu je pri 29 letih napovedala upokojitev. Lindova je bila tudi znana dobrotnica. Njeno zanimivo glasbeno in življenjsko zgodbo pripoveduje Thomas Hampson, film pa bogatijo animacije Jessice Laurén.Nekdanji gangster Chili Palmer se, potem ko se je naveličal sveta filma, odloči, da se bo preizkusil v glasbi. Ko ruski gangsterji po naročilu ubijejo njegovega prijatelja Tommyja Athensa, ki je bil lastnik glasbene založbe, Chili prevzame njegovo založbo, za nameček pa še njegovo punco Edie. Skupaj hitro najdeta mlado pevko Lindo, ki bi jo rada izstrelila med zvezde, toda kaj, ko Chiliju za ovratnik diha kar nekaj pohlepnih poslovnežev.