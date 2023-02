TV namigi: Kolo sreče, Velika igra in Po Mjanmaru

Ponedeljek, 13. februarja

Kolo sreče: Planet TV ob 20.00

Slovenija, 2023. Voditelja: Klemen Bučan, Nataša Naneva. Kviz.

V prenovljeni različici se vrača kviz, ki je navduševal generacije!

Že v prvi epizodi bodo lahko gledalci videli, kako sta se pred kamero ujela Klemen Bučan in Nataša Naneva, med prvimi tremi tekmovalci, ki bodo zavrteli kolo sreče, pa bo tudi judoistka Tina Trstenjak. Da z olimpijko ne gre češenj zobati, je spoznal tudi Klemen, ki se je hitro znašel na tleh. »Sicer se s Tino že poznava in ve, da imam rumen pas v judu, kar pomeni, da znam pasti, ampak vseeno si nisem mislil, da bom v kakšni oddaji dobesedno dol padel,« je v smehu povedal voditelj.

Velika igra: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Big Game. VB., 2014. Režija: Jalmari Helander. Igrajo: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garbe. Akc. film. 100 min.

Velika igra Foto Pro Plus

Trinajstletni skavt Oskari se poda v divjino finskih gozdov, kjer mora po tradiciji en dan in eno noč sam preživeti v divjini, oborožen le z lokom in puščico. Če se vrne s plenom, dokaže, da je moški.

Ko skuša z lokom ujeti jelena, je priča strmoglavljenju letala, na katerem je predsednik ZDA. Letalo so razstrelili teroristi, predsednik pa se je s padalom spusti na varno. A ker so mu na sledi teroristi, se mora na begu zanesti na Oskarijevo poznavanje divjine.

S Simonom Reevom po Mjanmaru: TV SLO 1 ob 19.55

Burma with Simon Reeve. VB, 2018. 2/2. Režija: Ruth Mayer. Dok. odd. 65 min.

S Simonom Reevom po Mjanmaru Foto Tv Slo

Simon v drugem delu po reki Iravadi odpluje do stare prestolnice Mandalaj in eksotične tržnice, na kateri trgujejo z dragocenim žadom. V hribih se udeleži praznika z ognjemetom z baloni, obišče zavetišče za slone in izve, kako jim po desetletjih dela za drvarje zdaj pomaga preživeti turizem.

V Mjanmaru živi veliko etničnih manjšin. Simon na skrivaj odpotuje na eno od številnih območij spopadov, na obisk k številčni uporniški vojski, ki se z mjanmarsko spopada že več desetletij. Izve, zakaj tam divja najdaljša državljanska vojna na svetu.