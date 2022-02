TV namigi: Kraljica sveta, Babilon in Zappa

Nedelja, 13. februarja

Kraljica sveta: POP TV ob 16.45

Queen of the World. VB, 2018. 1/2. Režija: Matthew Hill. Dok. miniserija. 60 min.

Vpogled v življenje kraljice Elizabete, ki kot vodja Commonwealtha oziroma Skupnosti narodov že več kot 65 let vlada več kot tretjini populacije. Dvodelna dokumentarna serija spremlja priprave na srečanje voditeljev vseh 53 držav članic tega združenja in nas popelje za zidove Buckinghamske palače.

V seriji poleg britanske monarhinje nastopajo tudi drugi člani kraljeve družine, serija pa črpa iz kraljičinega zasebnega filmskega arhiva ter britanske kraljeve zbirke. Z edinstvenega vidika nam predstavlja kraljičino vlogo na čelu Commonwealtha, vlogo, ki jo predaja naslednji generaciji.

Babilon: Planet TV ob 20.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Babel. ZDA, 2006. Režija: Alejandro González Iñárritu. Igrajo: Brad Pitt, Cate Blanchett, Mohamed Akhzam, Peter Wight, Harriet Walter. Drama. 180 min.

Babilon Foto Planet Tv

V filmu se prepletajo štiri zgodbe z različnih koncev sveta: par na potovanju po Maroku skuša pozabiti na bolečino ob izgubi otroka, njuna otroka sta ostala v ZDA pri mehiški varuški, ki si želi na sinovo poroko v Tiujano, maroški deček želi preizkusiti novo puško in zadene turistični avtobus, japonsko gluhonemo dekle pa se skuša sprijazniti z materino smrtjo.

Alejandro González Iñárritu je mojster prepletanja zgodb, kar je dokazal z 21 grami, in mojster socialnih dram, kar smo videli v filmu Ču do vi to. Z Babilonom mu je uspelo oboje, prepričajo pa tudi igralci.

Zappa: TV SLO 2 ob 21.00

ZDA, 2020. Režija: Alex Winter. Dok. film. 125 min.

Zappa Foto Tv Slo

Frank Zappa je izjemen skladatelj slogovno zelo raznolike glasbe, vse od rocka do sodobne resne glasbe. Kot perfekcionist je od glasbenikov pričakoval brezhibno izvedbo. Postavil se je po robu velikim založniškim hišam in se boril proti cenzuri.

Sredstva za to res obsežno dokumentarno pripoved o življenju in delu vélikega Franka Zappe so avtorji pridobili v zelo uspešni akciji množičnega financiranja na spletu.