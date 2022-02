TV namigi: L.A. zaupno, Slovar spolne vzgoje, Bežno srečanje

Petek, 18. februarja

L.A. zaupno: TV SLO 2 ob 21.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

L.A. Confidential. ZDA, 1997. Režija: Curtis Hanson. Igrajo: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger. Krim. 135 min.

Eden od najboljših filmov noir z vrhunsko igralsko zasedbo je leta 1998 (neupravičeno) dobil le dva oskarja, čeprav je bil nominiran v devetih kategorijah. To je bilo pač leto zmagoslavja Titanika.

Los Angeles v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Dudley Smith je vodja losangeleške policije, ki se zaveda korupcije med svojimi kolegi policisti. Ko se zgodi množični umor, ki je več kot očitno povezan z mafijo, se s svojimi kolegi loti preiskave. V njegovi ekipi izstopajo trije zelo različni detektivi – ambiciozni Ed, vročekrvni Bud in Jack, policist, ki nastopa v nekakšnih resničnostnih TV-šovih.

Slovar spolne vzgoje: Soglasje: TV SLO 1 ob 16.30

Slo., 2022. 1/10. Vodi: Domen Valič. Izobr.-svet. odd. 10 min.

Slovar spolne vzgoje Foto Tv Slo

Soglasje ali privolitev je dogovor med osebami, ki si želijo spolni odnos. Spolna aktivnost, pri kateri ni soglasja, pa je nasilje ali posilstvo. V spolnosti je danes dovoljeno skoraj vse, s čimer partnerji soglašajo, če so seveda stari dovolj. Starostna meja za podajanje soglasja v Sloveniji je 15 let. Z mladimi smo govorili o tem, kako preverijo, ali partner soglaša s spolno dejavnostjo, in kako sami povedo, kaj si želijo.

Slovar spolne vzgoje je serija desetih oddaj o spolnosti in odnosih, v katerih mladi iskreno spregovorijo o svojih izkušnjah v intimnih razmerjih. Osebne zgodbe dopolnjujejo strokovnjaki z različnih področij. Scenaristki in urednici sta Urška Henigman in Neža Prah Seničar.

Bežno srečanje: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Brief Encounter. VB, 1945. Režija: David Lean. Igrajo: Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway, Joyce Carey, Cyril Raymond. Drama. 95 min.

Bežno srečanje Foto Tv Slo

David Lean je sicer avtor velikih klasik, kot so Doktor Živago, Lawrence Arabski in Most na reki Kwai, TVS pa bo predvajali njegovo zgodnejše delo.

Laura Jesson, ki z vlakom odhaja v mesto po nakupih in v kino, ter dr. Alec Harvey, ki v mesto potuje zaradi dela v bolnišnici, se nekega dne spoznata na železniški postaji in Alec Lauri pomaga odstraniti tujek iz očesa. Čeprav sta oba poročena, se zaljubita ...