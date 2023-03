TV namigi: Langobardi, Evropski ognjeniki in Springsteen pri Howardu Sternu

Četrtek, 30. marca

Langobardi, Alboin v Romanžu (Premiera): TV SLO 1 ob 21.05

Langobardi - Alboino e Romans. Ita., 2021. Režija: Simone Vrech. Igrano-dok. odd. 55 min.

Oddaja je zgodba o prihodu Langobardov iz Panonije čez ozemlja današnje Slovenije v Italijo, kjer v 6. stoletju – v krajih, »kjer se cedita med in mleko« – ustanovijo Vojvodino Furlanijo. Langobardom zgodovinarji pretežno pripisujejo germanski izvor, oddaja pa se naslanja na ugotovitve dunajskih zgodovinarjev, ki menijo, da so bliže ljudstvom iz Panonije, rimske province, ki se je raztezala na ozemlju današnjih Slovenije in Madžarske.

Oddaja razkrije posebnosti bojevanja Langobardov, načina življenja, prehranjevanja in oblačilne kulture; predstavi tudi gojenje obrti, izdelovanja lončene posode in predmetov iz zlata ter kovanja lastnega denarja.

Evropski ognjeniki – grozeča nevarnost (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Sleeping Giants, Europe's Restless Volcanoes/Volcans, menace sur l'Europe. Fr., 2022. Režija: Olivier Lacaze. Dok. odd. 65 min.

Evropski ognjeniki – grozeča nevarnost. Foto TVS

V Evropi je veliko število ognjenikov, dejavnih pa jih je samo še približno sto. Toda izbruha Cumbre Vieje na Kanarskih otokih leta 2021 in Eyjafjallajökulla na Islandiji leta 2010 opozarjata, da stara celina ni varna pred silovitimi ognjeniškimi izbruhi, ki utegnejo biti pogubni za bližnjo in daljno okolico.

Nekateri speči ognjeniki ležijo sredi gosto poseljenih območij – na primer Vezuv, ki je uničil Pompeje, še nevarnejša pa so Flegrejska polja, ognjenik, za katerega večina ljudi še nikoli ni slišala. To je velik vulkan zahodno od Neaplja, ki ga sestavlja 24 kraterjev, od katerih jih večina leži pod vodo.

Intervju Howarda Sterna z Bruceom Springsteenom (Premiera): HBO ob 22.35

The Howard Stern Interview: Bruce Springsteen. ZDA, 2022. Režija: Sean Hanahue. Pog. odd. 140 min.

Intervju Howarda Sterna z Bruceom Springsteenom. Foto HBI

Howard Stern in Bruce Springsteen več kot dve uri odkrito razpravljata o Springsteenovi glasbeni, poklicni in osebni poti. Pogovor vključuje tudi več studijskih nastopov na akustični kitari in klavirju, pri čemer Springsteen pojasni nastanek mnogih svojih priljubljenih uspešnic, vključno s skladbami Thunder Road, The Rising, Born to Run in mnogimi drugimi.

Govorita tudi o Springsteenovem zadnjem studijskem albumu Only The Strong Survive, zbirki 15 biserov soul glasbe, ki jih je nedavno izdala založba Columbia Records.