TV namigi: Letovišče, Gorski zdravnik, in Šoko Takanaši

Ponedeljek, 5. julija



Letovišče: TV SLO 1 ob 21.00





Gorski zdravnik: POP TV ob 20.00

Večkrat nagrajeni scenarist Andrew Davies se je tokrat lotil pisanja scenarija po zadnjem, a nedokončanem romanu Jane Austen.Sanditon je zaspana ribiška vas, ki se spreminja v letovišče, kamor prihajajo najrazličnejši ljudje. Osrednja junakinja je Charlotte Heywood, ki svoj tihi podeželski dom zamenja za živahni Sanditon. Podjetnik Tom Parker ima velike načrte, dedinja Lambe išče svoje mesto v družbi, karizmatični Sidney Parker ima zapleten značaj. Charlotte se osamosvoji in postane mlada ženska, ki ve, kaj hoče, tudi v ljubezni ...Na ekrane se vrača priljubljeni gorski zdravnik Martin Gruber, ki v idilični vasi med gorami rešuje tudi druge zaplete, ne samo zdravstvenih. Martin končno uživa s svojo Anne, s katero rad preživlja prosti čas, ko nima opravkov s pacienti.Med romantičnim izletom v gore se fotograf Tim Hauser nenadoma zgrudi in prestraši svojo spremljevalko Katjo. Martin ga odpelje v svojo ordinacijo, da bi postavil natančno diagnozo. Tim niti ne sluti, da ga čakata kar dve slabi novici. Lisbeth je medtem zaskrbljena zaradi Hansovega razmerja s Susanne. Martin nudi oporo svoji asistentki Linn ...Takanašijeva, ki so ji zaradi spodrsljaja odvzeli odvetniško licenco, ustanovi novo pravno pisarno, ki se bo zavzemala za pravičnost in pomagala šibkim. Za direktorja namesti profesorja prava, v družbo pa pritegne še pisano množico likov, med njimi nekdanja kaznjenca.V prvem primeru zagovarjajo kemika, ki ga na dan prijave patenta obtožijo spolnega nadlegovanja.