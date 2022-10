TV namigi: Lev: Dolga pot domov, Zaveza in Materinski nagon

Sobota, 22. oktobra

Lev: Dolga pot domov: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Lion. Avstralija/koprodukcija, 2016. Režija: Garth Davis. Igrajo: Sunny Pawar, Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara. Biografska drama. 118 min.

Drama režiserja Gartha Davisa je posneta po resnični zgodbi in knjigi Sarooja Brierleyja.

Film spremlja petletnega Sarooja, ki se trudi pomagati starejšemu bratu in mami preživeti družino s prenašanjem kamenja in krajo premoga z vlaka. Ko zaspi na vlaku, se znajde v 1500 kilometrov oddaljeni Kalkuti in brez možnosti vrnitve. Fanta posvoji prijazen avstralski par. Drugi del filma, v katerem odrasel Saroo začne raziskovati svoje poreklo in identiteto, ima nekaj dobrih lastnosti, a brez pravega fokusa postane razvlečen.

Zaveza: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Wajib. Palest./Fr., 2017. Režija: Annemarie Jacir. Igrajo: Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Tarik Kopty, Monera Shehadeh, Lama Tatour. Kom. 105 min.

Zaveza Foto Tv Slo

Abu Šadi je ločen oče in učitelj iz Nazareta. Njegova hči se bo kmalu poročila in potem bo živel sam. Njegov sin Šadi, po poklicu arhitekt, se po dolgih letih življenja v Rimu vrne domov, da bi očetu pomagal osebno razdeliti poročna vabila, kakor veleva palestinski običaj.Ko odtujena moža preživljata dan skupaj in si izmenjujeta podrobnosti o sebi, se v njun odnos prikradejo napetosti, ki razkrijejo resnico o njuni krhkosti in predvsem o velikih razlikah v življenju.

Film je bil palestinski kandidat za tujejezičnega oskarja.

Materinski nagon: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Duelles. Fr., 2018. Režija: Olivier Masset-Depasse. Igrajo: Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou, Arieh Worthalter. Drama. 110 min.

Materinski nagon Foto Tv Slo

Bruselj, zgodnja šestdeseta leta. Alice in Céline živita v novozgrajenem naselju, v hiši dvojčku. Že od otroštva sta dobri prijateljici in takšna sta tudi njuna sinova, dečka Theo in Maxime. Družini sta veliko skupaj, se obiskujeta in skupaj praznujeta rojstne dneve. Toda to popolno sožitje se razblini, ko Celinin sin Maxime pade skozi okno svoje sobe in se ubije. Čeprav je bila Alice zraven, ni mogla preprečiti tragedije ...

Nerazsodna zaradi izgube Céline okrivi Alice, da ni preprečila nesreče, čeprav je bila zraven. Célinino vedenje postaja vse bolj in bolj nenavadno oziroma sumljivo.