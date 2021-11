TV namigi: Ljudstvo in njegov kralj, Spider-Man in Polmrak

Ponedeljek, 8. novembra

Ljudstvo in njegov kralj: TV slo 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Un peuple et son roi. Fr., 2018. Režija: Pierre Schoeller. Igrajo: Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izïa Higelin. Zgod. film. 125 min.

Film je zgodovinska freska in prikazuje obdobje od leta 1789 do 1793, ki ga je zaznamovala Francoska revolucija.

Osredotoča se na nesposobnega in razkošja vajenega kralja Ludvika XVI. ter na njegove sodobnike (Robespierre, Marat, Desmoulins). Vse več ljudi je bilo nezadovoljnih z razmerami, v katerih je bila politična oblast v rokah plemstva in duhovščine. Ti so živeli v izobilju, medtem ko je večina kmečkega prebivalstva životarila. Gre za prelomno obdobje v Franciji, ki je z radikalnimi družbenimi in političnimi spremembami zaznamovalo tudi evropsko zgodovino.

Neverjetni Spider-Man: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Amazing Spider-Man. ZDA, 2012. Režija: Marc Webb. Igrajo: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Martin Sheen. Pust. film. 155 min.

Peter Parker (Andrew Garfield) je najstnik s tipičnimi težavami. Ker so ga starši zapustili, sta ga vzgojila stric Ben (Martin Sheen) in teta May (Sally Field). Kot veliko najstnikov doživlja travme in radosti prve ljubezni, zagledal se je namreč v sošolko Gwen (Emma Stone). A Peter kmalu ugotovi, da še zdaleč ni tipičen najstnik. Potem ko ga piči pajek, počasi začne dobivati nove sposobnosti in postaja čedalje bolj Spider-Man.

Gre za predelavo filma iz 2002 in vnovičen start franšize z drugo igralsko zasedbo.

Polmrak: Fox Crime ob 22.00

The Gloaming. Avstral., 2020. 1/8. Režija: Michael Rymer. Igrajo: Emma Booth, Ewen Leslie, Aaron Pedersen, Rena Owen, Anthony Phelan. Nad. 60 min.

Polmrak Foto Fox

Ko odkrijejo brutalno umorjeno žensko, se dokazi navezujejo na umore v preteklosti in sedanjosti. Politična korupcija in vprašljivi poslovni dogovori se hitro prepletejo s hudimi zločini in okultnimi praksami. V središču spletke sta detektiva, ki imata skupno tragično preteklost. Na grozljivi poti odkrivanja resnice postaneta žrtvi izsiljevanja duhov mrtvih, ki se zadržujejo v mejnem prostoru med življenjem in smrtjo – v polmraku.