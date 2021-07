TV namigi: Ločitve, Arabska pomlad in Kolumbijska avantura

Torek, 13. julija



Ločitve: TV SLO 1 ob 20.00







Zapuščina arabske pomladi: Med preporodom in kaosom: TV SLO 1 ob 20.55

Kolumbijska avantura: Kanal A ob 20.00

Ruth je lastnica in ustanoviteljica ugledne odvetniške družbe Defoe, ki je specializirana za družinsko pravo. Pri njej sta zaposleni tudi hčerki Hannah in Nina, a Hannah odide h konkurenčni pisarni Noble & Hale. Tam dela privlačen Christie, s katerim se je Hannah zapletla pred leti, tik pred lastno poroko. Med njima je še vedno veliko simpatije in naklonjenosti in Hannahin zakon se znajde na hudi preizkušnji.Pestro dogajanje še dodatno razburka vrnitev očeta Oscarja, ki je družino zapustil pred tridesetimi leti s takratno varuško.Tunizijski poulični prodajalec Mohamed Buazizi se je 10. decembra 2010 iz obupa zažgal. Njegova usoda je podžgala na stotisoče večinoma mladih ljudi, da so začeli protestirati proti režimu. Protesti niso zgolj strmoglavili tunizijskega diktatorja Bena Alija, ampak so sprožili tudi vrsto vstaj, ki so pretresle arabski svet.Zdelo se je, da se začenja novo obdobje demokracije, ki so ga poimenovali arabska pomlad. Ljudje so upali, da se bodo končno znebili avtoritarne oblasti. Toda po desetletju že lahko opazimo streznitev.Prijatelji Vince, Chris in Kurt so brez služb in nezadovoljni z življenjem. Ko Vince zagleda novico, da ZDA ponujajo nagrado 25 milijonov dolarjev za prijetje kolumbijskega mamilarskega šefa, spravi svoja dva prijatelja na letalo za Kolumbijo pod pretvezo, da gredo na počitnice.Šele po pristanku izvesta, da so tam zato, da ujamejo najbolj iskanega zločinca – in to brez vsakršnega usposabljanja.