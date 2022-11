TV namigi: Lorelei, Josip Jurčič in Vojna za vero

Sreda, 16. novembra

Lorelei: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Lorelei. ZDA, 2020. Režija: Sabrina Doyle. Igrajo: Jena Malone, Pablo Schreiber, Ryan Findley, Cory Ellis. Drama. 115 min.

Wayland je po petnajstih letih izpuščen iz zapora. Išče službo in se izogiba težavam. Kmalu po osvoboditvi se vnovič zbliža z Dolores, svojo bivšo iz srednje šole.

Dolores je med njegovo odsotnostjo postala mati treh otrok, samohranilka, Wayland se kmalu po prvem srečanju preseli k Dolores in njeni kaotični družini. Otroci ga sprejmejo za svojega in ga imajo kmalu za očeta, čeprav Waylandu to ni po godu in ni videti pomirjen ali zadovoljen. Vseeno pa se znajde v vlogi odgovornega očeta, ki mora poskrbeti za račune in poln hladilnik. Med iskanjem zaposlitve ga stara znanstva potegnejo na stara pota ...

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Josip Jurčič: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

Priljubljenost Josipa Jurčiča se je pokazala že na njegovem pogrebu, ko se ga je leta 1881 spomnilo kar pet tisoč ljudi. Članki, v katerih je pisce prevevala zavest o pisateljevi veličini, a tudi strah, da ne dobimo enakega naslednika, so polnili strani Slovenskega naroda.

Iz revne družine z Muljave se je že mlad z ljubeznijo do ljudskega izročila in narodne tradicije povzpel na literarni Parnas, ter se trudil svoja dela približati kar najširšemu občinstvu. Preplet njegovih glavnih ljubezni – časnikarstva in literature je dal pečat njegovemu kratkemu, a plodnemu življenju.

Vojna za vero: Planet TV 2 ob 21.00

Vikendova ocena 3 (od 5)

For Greater Glory: The True Story of Cristiada. Meh., 2012. Režija: Dean Wright. Igrajo: Andy Garcia, Oscar Isaac, Catalina Sandino Moreno, Mauricio, Kuri, Adrian Alonso, Rubén Blades. Zgod. film. 155 min.

Mehika okrog leta 1920. Upokojeni general Enrique Gorostieta se z ženo odloči, da se bo vključil v gibanje proti ateistom, ki so v začetku 20. stoletja v Mehiki prepovedali katoliško vero, ukinili verske šole, razpustili samostane, preganjali duhovnike, menihe in nune. General skupino upornikov preoblikuje v pravo vojsko in jih povede v boj za družino, vero in državo.