TV namigi: Luisa Spagnoli, Dnevnik nekega naroda in Tednik

Ponedeljek, 14. junija





Luisa Spagnoli: TV SLO 2 ob 20.00

Dnevnik nekega naroda: Gnilo jajce: TV SLO 2 ob 18.00

Dnevnik nekega naroda Foto Tv Slo

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto Jože Suhadolnik

Kaj imajo skupnega čokoladni bonboni Baci, angora zajci in moda? Vse to je povezano z Luiso Spagnoli (1877–1935) in italijanskim mestom Perugia. Uspešni in napredni podjetnici v takrat izključno moškem poslovnem svetu ni bilo lahko, a z vztrajnostjo je uspela. Po njenem izvirnem receptu še danes izdelujejo čokoladne bonbone, prav tako uspešno deluje modna blagovna znamka z njenim imenom.V prvem delu mlada Luisa živi v Perugi in sanja o tem, da bi bila sama svoja gospodarica. Poroči se z glasbenikom Annibalejem Spagnolijem, ki mora služit vojsko. Luisa med njegovo odsotnostjo kupi staro propadlo slaščičarno ...Serija dokumentarnih oddaj predstavlja zgodovino slovenskih teženj po samostojni državi od leta 1914 do leta 1991. Prva oddaja z naslovom Gnilo jajce se začne s sarajevskim atentatom na avstro-ogrskega prestolonaslednika junija 1914, ki mu je sledila prva svetovna vojna. Oba nasprotna tabora, tako Italija kot Avstro-Ogrska, sta uspešno izrabila slovensko navezanost na domačo zemljo.Besedilo za serijo, ki je nastajala dve leti, je prispeval Jože Pirjevec, scenarist pa je bil Peter Povh. Pirjevec o slovenskem narodu pravi, da »ima srečo, da ni nebeški, marveč povsem normalen evropski narod, ki je nastal iz prebujanja samega sebe, in govori o tem, kako smo se Slovenci v 20. stoletju iskali in kako smo se našli«.Bolnica na robu psihičnega zloma ni dobila zdravniške pomoči, ker ni opravila PCR testa, kronični bolniki so zaradi ukrepov prikrajšani za terapije, osebni zdravniki so nedostopni.Sprehajanje v kopalkah po mestnih ulicah, glasna glasba, hrana in pijača na plaži ... izolski in bohinjski turizem uvajata nova pravila. Je bonton gostov res na tako nizki ravni in ali bodo globe pomagale?V Sloveniji imamo kar nekaj živalskih vrtov, v katerih imajo tudi eksotične živali, celo tigre. Take živali ima tudi doma vse več ljudi. Ali ti lastniki sploh imajo vse pogoje in potrebna dovoljenja?