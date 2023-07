TV namigi: Marijino novo življenje, Duševne stiske mladih in Kresno mesto

Sreda, 12. julija

Marijino novo življenje (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Maria rêve. Fr., 2022. Režija: Lauriane Escaffre. Igrajo: Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita, Philippe Uchan, Lauriane Escaffre. Kom. 110 min.

Maria je po poklicu čistilka, ki po smrti stare bogatašinje izgubi službo. Spet se zaposli, tokrat na umetniški likovni akademiji. Tam spozna hišnika Huberta in med njima se vname ljubezen. Ne takoj, saj je Maria nerodna in sramežljiva, a sčasoma s hišnikom postaneta del študentske umetniške srenje na šoli; na različne načine sodelujeta pri študentskih projektih, Hubert je nenadoma tehnični »direktor«, Maria pa slikarski model in stoji ali sedi gola pred študenti …

Toda Maria je poročena, medtem ko je Hubert samski. Najbolje bi bilo vse skupaj končati, preden bo prepozno.

Družbeni fenomeni: Duševne stiske mladih: TV SLO 1 ob 17.15 in 0.20

Slo., 2023. Režija: Alma Lapajne. Dok. odd. 30 min.

Mladostništvo je že samo po sebi težavno obdobje, ki ga spremljajo številne spremembe na različnih področjih življenja. Raziskave kažejo, da vse več mladih danes občuti simptome anksioznosti, tudi depresije, nedavna raziskava NIJZ pa je pokazala, da je 5% mladih poročalo, da imajo vsak dan samomorilne misli. (30% več je bilo zaznanih stisk in poskusov samomora; tudi druge čustvene stiske, apatija; zaradi osamljenosti, slabega razpoloženja, težave s šolanjem, izolacija, it.)

So bili takšni občutki prisotni v vseh generacijah mladih ali je to, kar mladi doživljajo danes specifično prav za to generacijo? Kje iskati vzroke za takšno počutje? Tudi v šolskem sistemu, individualizmu in pritiskih (staršev, šole, družbe) po uspešnosti? In kako je na to vplivala izolacija in kovid situacija? Skozi zgodbe 4 mladih odstremo delček težav in stisk, ki jih doživljajo mladi, s strokovnjaki pa osvetlimo tudi širšo družbeno sliko s pomenom preventive, destigmatizacije in iskanja sistemskih rešitev na področju duševnega zdravja.

Kresno mesto: TV SLO 2 ob 19.55

Slo., 2021. Režija: Anuša Gaši in Jurij Moškon. Dok.-plesni film. 65 min.

Folklorno društvo Kres je pomemben predstavnik folklornega izročila na Slovenskem in prepoznaven ambasador Novega mesta in države, ki jima pripada. Leta 2021 je društvo, ki predstavlja središče folklorne ustvarjalnosti na Dolenjskem, praznovalo 45-letnico svojega delovanja in ustvarilo vizualno razgiban dokumentarni plesni film. Film pripoveduje o zgodovini društva, udeleževanjih na mednarodnih folklornih festivalih, o zanimivih družinskih zgodbah, ki so se spletle med člani društva, predvsem pa o prispevku društva k ohranjanju slovenske ljudske dediščine.

V filmu so uporabljeni tudi redko videni arhivski posnetki filma Pomlad v Beli Krajini, ki ga je leta 1952 posnel Metod Badjura. Dokumentarni film bogatijo pripovedi članov in članic in številne zgodbe, ki so zaznamovale društveno dejavnost in razmah folklore na Dolenjskem. O pomenu društva spregovorijo tudi vodja skupine Branka Moškon, etnologinja Marija Makarovič, etnokoreolog Mirko Ramovš in etnolog Bojan Knific. Režiserja Anuša Gaši in Jurij Moškon, scenaristi Erika Blažič, Klara Golić, Branka Moškon, Andrej Kovačič in Anuša Gaši.