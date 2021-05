TV namigi: Marshall, Zver je še zmeraj živa in Pregreha

Četrtek, 6. maja



Marshall: Kanal A ob 21.50



Zver je še zmeraj živa: TV SLO 1 ob 23.35

Zver je še zmeraj živa Foto Tv Slo

Pregreha: HBO ob 20.00

Pregreha Foto HBO

Letalo, na katerem je celo nogometno moštvo univerze Marshall, vključno z njihovimi trenerji, strmoglavi. Na univerzi želijo nogometni program ukiniti. Toda mesto, katerega srce bije za ameriški nogomet, se ne da. Pod vodstvom igralca Nata Ruffina študenti zahtevajo, da si univerzitetni svet premisli, najame novega trenerja in nadaljuje z univerzitetnim nogometom.Režiser McG se je po Čarlijevih angelčkih in glasbenih dokumentarcih in videih lotil športne drame, posnete po resnični zgodbi, ki se je zgodila leta 1970. Kot se za žanr spodobi, je film poln zanosa in športnega duha pa tudi manipulacij in melodramatike.Zamisli Karla Marxa so v svetu vse bolj priljubljene, eno od držav nekdanjega komunističnega bloka pa vse bolj trgajo aparatčiki in obveščevalci.Mlada Bolgarka je odprla dedkove spise, da bi razumela preteklost in ugotovila, zakaj je socializem propadel. Njen ded, filozof in anglofil, je v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja simpatiziral s socialističnimi idejami, leta 1944 pa je zbežal v gore in se pridružil opoziciji, imenovani Gorjani. Ko je prebrala datoteko Zver, je njegova mlada vnukinja spoznala, da »rdeča zver« nikoli ni zapustila Bolgarije. Restavrirala je kolektivni spomin generacij, ki so bile tako daleč vsaksebi.Mlada Yana voditelju televizijske oddaje prizna svoj nenavadni odnos z ostarelim glasbenikom Stoilom. Nelinearna pripoved spremlja asociacije iz Yaninih spominov: divje zabave, zbor motoristov, ljubezenski trojček s svojo najboljšo prijateljico, kres na plaži, rojstni dan nekega znanca ...Vendar njena izpoved sproži pregon s strani konservativne skupine. Yana in Stoil se zatečeta v gorsko kočo ...