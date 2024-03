TV namigi: MasterChef, Po poti resnice in Mojstri za zločine

Ponedeljek, 18. marca

MasterChef Slovenija (Premiera): Pop TV ob 21.10

Slo., 2023. Sodniki: Mojmir Šiftar, Karim Merdjadi, Luka Jezeršek. Resn. šov. 60 min.

MasterChef Slovenija gledalce pozdravlja z jubilejno, deseto sezona šova. Čas je, da 15 novih kuharjev nabrusi nože, prižge svoje pečice, obleče predpasnike ter stopi pred novo sodniško trojko. Luki Jezeršku in Karimu Merdjadiju se v novi sezoni pridružuje nov kuharski mojster, Mojmir Šiftar.

Prvi korak do pokala bo kuhanje v dvojicah in tekmovalci morajo pripraviti jedi, ki jih najbolje predstavljajo. Naj se tekma za 50.000 evrov začne!

Po poti resnice (Premiera): Pop TV ob 16.05

Yargi. Tur., 2022. 2. sezona. 1. del. Režija: Ali Bilgin. Igrajo: Kaan Urgancioglu, Pinar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yilmaz Ak, Zeyno Eracar. Telenovela. 60 min.

Po poti resnice. Foto Pop TV

Ilgaz je javni tožilec, ki je od svojega očeta prejel visoka etična načela. Ceylin je uspešna odvetnica, ki je morala zgodaj odrasti, ker so njenega očeta obsodili po krivem.

Junaka tudi v 2. sezoni hodita »po poti resnice«. Na podlagi anonimne prijave policija preišče vodnjak in v njem najde štiri trupla in še živega dečka. Primer dobita Ilgaz in Eren. Pars postane glavni tožilec, nad čemer Derya ni navdušena. Ceylin odvetnica nasprotne stranke zasuje z goro dokumentov.

Mojstri za zločine (Premiera): Star Crime ob 22.00

Master Crimes. Fr., 2023. 1/6. Režija: Marwen Abdallah. Igrajo: Muriel Robin, Anne Le Nen, Nicolas Briançon, Olivier Claverie, Victor Meutelet. TV-serija. 60 min.

Mojstri za zločine. Foto Star Crime

Lahkotna kriminalna serija se dogaja v Parizu in prikazuje dve med seboj zelo različni ženski, ki začneta sodelovati pri reševanju zločinov.

Louise Arbus je ekscentrična, nadležna in brezhibno urejena profesorica psihološke kriminalistike na Sorboni, Barbara Delandre pa je praktična policijska načelnica, ki nerada krši pravila. Louise že leta ne želi več sodelovati pri policijskih preiskavah, potem ko je obsodila Pierra Delaunayja, za katerega je zdaj trdno prepričana, da je nedolžen. Vendar jo komisarju Rugasiri uspe prepričati, da se vrne na teren, da bi raziskala zločin, pri katerem žrtev na hrbtu nosi stavek iz ene od njenih knjig. Louise sprejme izziv ter se preiskave loti s štirimi študenti: Samuelom, Mio, Borisom in Valentine.

Kljub polni podpori komisarja Rugasire se obeta, da bo sodelovanje z detektivko Barbaro Delandre težko. Stvari postanejo še bolj zapletene, ko Louise izve, da je Mia hči Pierra Delaunayja in je vdrla v strežnike univerze, da bi se registrirala in spremljala pouk ženske, ki je pomagala poslati njenega očeta v zapor.